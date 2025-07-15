瓜地馬拉議長率跨黨派議員團訪台 將晉見賴總統

外交部今天表示，瓜地馬拉共和國國會議長羅慕斯率跨黨派議員團訪台，在台期間將晉見賴總統以及會晤外交部長林佳龍，並體驗台灣文化。

外交部上午發布新聞稿指出，瓜地馬拉共和國國會議長羅慕斯（Nery Abilio Ramos y Ramos）於14日至19日率團來台訪問，訪團成員包括國會主席團第五秘書長曼多沙（José Pablo Mendoza Franco）、BIEN黨總召雷耶斯（Fidel Reyes Lee）等跨黨派議員，外交部政務次長陳明祺於14日下午代表政府前往機場接機，表達誠摯歡迎之意。

外交部說明，羅慕斯此行是連續2年率跨黨派國會議員團來台，並且帶領瓜國國會二度通過支持台灣參與「世界衛生大會」（WHA）決議文，以及發表反對中國錯誤詮釋聯大第2758號決議聲明，持續以具體行動展現對台灣的一貫支持。

外交部表示，訪團一行在台期間將晉見賴總統、會晤外交部長林佳龍並接受款宴，也將拜會立法院、大陸委員會及新竹科學園區，以及參訪故宮博物院、龍山寺、宜蘭傳藝中心及體驗台灣夜市文化。

外交部強調，台灣與瓜地馬拉邦誼穩固深厚，兩國政府高層互訪及國會交流頻密，各項合作計畫廣受好評，未來更將在半導體發展、公衛醫療、基礎建設、資通訊及人才培育等領域深入合作，促進兩國互惠共榮並提升人民生活福祉。