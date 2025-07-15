傳賴總統8月出訪中南美友邦 吳思瑤：目前黨團沒明確資訊

賴清德總統傳出預計8月到中南美洲友邦國事訪問，出訪行程將過境美國紐約及德州達拉斯。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，事實上他們還沒辦法清楚證實，目前黨團沒有明確資訊，若有規畫，總統府一定會清楚向國人來說明。

賴清德傳出將訪問位於南美洲的巴拉圭（Paraguay）、位於中美洲的瓜地馬拉（Guatemala）與貝里斯（Belize）三個台灣的邦交國。對此，總統府發言人郭雅慧今表示，沒有相關說明，一如過去，如果有確定安排會適時向國人公布報告。

吳思瑤今上午在議場前受訪也說，看到今天有關賴總統即將出訪消息，事實上還沒辦法清楚證實，黨團沒有明確資訊，「我想如果有確實出訪規畫，總統府一定會清楚向國人來說明，但目前都還沒有這樣的規畫跟資訊，所以我也不便評論。」