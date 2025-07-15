快訊

賴總統出訪過境美國態度堅決 選點棄休士頓改達拉斯

MLB／首輪靠2公分驚險晉級 羅利3輪狂炸54轟稱霸全壘打大賽

中一中女學霸遭撤台大醫學系資格 名醫曝「1關鍵」：她沒必要抄襲

聽新聞
0:00 / 0:00

「老人福利法」三讀 機構評鑑改合格者與不合格者

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
立法院副院長江啟臣敲槌，宣告立法院三讀通過「老人福利法」第48條文修正。（本報資料照片）
立法院副院長江啟臣敲槌，宣告立法院三讀通過「老人福利法」第48條文修正。（本報資料照片）

立法院會今三讀修正通過「老人福利法」第48條，住宿型機構的評鑑機制，將從現行評鑑分優、甲、乙、丙、丁者，修正為「合格者」與「不合格者」，讓其與「長期照顧服務法」、「護理人員法」規定一致化。

住宿型機構過去依照「老人福利法」、「長期照顧服務法」、「護理人員法」所設立之三種，而相關評鑑制度也不同，在「老人福利法」中是以優、甲、乙、丙、丁的等第制做為評鑑結果，但在「長期照顧服務法」、「護理人員法」中則是以合格者與不合格者做為評鑑結果。劉建國等17多位立委認為，相關制度應完善；民眾黨立法院黨團也認為，現行機制不僅加劇機構間排名壓力，也影響照顧品質與機構永續經營。

三讀條文規範，老人福利機構經主管機關評鑑，評鑑不合格者，應限期令其改善；屆期未改善者，處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰；屆期未改善者，並得按次處罰；情節重大者，得處1個月以上1年以下停業處分，停業期滿仍未改善者，得廢止其設立許可；其屬法人者，得令其解散。

經在場立委無異議及院會無文字修正後，立法院副院長江啟臣宣布「老人福利法」第48條文修正通過。民眾黨立委陳昭姿在三讀後表示，這次修法導正評鑑制度，讓「老人福利法」與其它法標準一致，讓機構回歸到照顧本質，當然若有重大疏失還是會「不合格」，相關把關機制仍在；修法前，機構已在裁處程序的機構仍適用修法前規定。

立法院 機制 修法

延伸閱讀

青鳥稱江啟臣父逝是因壞事做多 楊智伃批：惡罷無人性

立院副院長江啟臣父喪 清晨臉書哀痛發文「謝謝父親 長存於心」　

遭網友嗆斬首示眾 江啟臣報案譴責暴力威脅

遭恐嚇「斬首示眾」 江啟臣反問賴清德：這就是所謂珍貴的公民力量？

相關新聞

大罷免倒數賴總統民調再度死亡交叉 滿意度降5.8個百分點

台灣民意基金會今天公布最新民調，賴清德總統施政滿意度有42.9%民眾贊同賴清德處理國家大事方式、44.5%民眾不贊同，與...

獨／賴清德下月訪中南美 將過境美國紐約、達拉斯

消息人士透露，中華民國總統賴清德預計8月到中南美洲友邦國事訪問，出訪行程將過境美國紐約及德州達拉斯。這是賴清德就職總統後...

博愛座走入歷史 身障權法今三讀通過改「優先席」

大眾運輸工具常有博愛座糾紛，立法院今三讀通過身心障礙者權益保障法第53條修正案，將現行的博愛座改為「優先席」，適用對象也...

傳賴總統8月出訪中南美友邦 吳思瑤：目前黨團沒明確資訊

賴清德總統傳出預計8月到中南美洲友邦國事訪問，出訪行程將過境美國紐約及德州達拉斯。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，事實上他...

「老人福利法」三讀 機構評鑑改合格者與不合格者

立法院會今三讀修正通過「老人福利法」第48條，住宿型機構的評鑑機制，將從現行評鑑分優、甲、乙、丙、丁者，修正為「合格者」...

賴總統出訪過境美國態度堅決 選點棄休士頓改達拉斯

有消息人士指出，賴清德總統預計8月出發前往中南美洲訪問友邦，出訪行程擬過境美國紐約和德州達拉斯。我駐美代表處14日表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。