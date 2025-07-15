「老人福利法」三讀 機構評鑑改合格者與不合格者

立法院會今三讀修正通過「老人福利法」第48條，住宿型機構的評鑑機制，將從現行評鑑分優、甲、乙、丙、丁者，修正為「合格者」與「不合格者」，讓其與「長期照顧服務法」、「護理人員法」規定一致化。

住宿型機構過去依照「老人福利法」、「長期照顧服務法」、「護理人員法」所設立之三種，而相關評鑑制度也不同，在「老人福利法」中是以優、甲、乙、丙、丁的等第制做為評鑑結果，但在「長期照顧服務法」、「護理人員法」中則是以合格者與不合格者做為評鑑結果。劉建國等17多位立委認為，相關制度應完善；民眾黨立法院黨團也認為，現行機制不僅加劇機構間排名壓力，也影響照顧品質與機構永續經營。

三讀條文規範，老人福利機構經主管機關評鑑，評鑑不合格者，應限期令其改善；屆期未改善者，處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰；屆期未改善者，並得按次處罰；情節重大者，得處1個月以上1年以下停業處分，停業期滿仍未改善者，得廢止其設立許可；其屬法人者，得令其解散。

經在場立委無異議及院會無文字修正後，立法院副院長江啟臣宣布「老人福利法」第48條文修正通過。民眾黨立委陳昭姿在三讀後表示，這次修法導正評鑑制度，讓「老人福利法」與其它法標準一致，讓機構回歸到照顧本質，當然若有重大疏失還是會「不合格」，相關把關機制仍在；修法前，機構已在裁處程序的機構仍適用修法前規定。