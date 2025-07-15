賴總統出訪過境美國態度堅決 選點棄休士頓改達拉斯

有消息人士指出，賴清德總統預計8月出發前往中南美洲訪問友邦，出訪行程擬過境美國紐約和德州達拉斯。我駐美代表處14日表示，如果有確切安排，將由總統府適時對外公布說明。

賴清德總統去年出訪我太平洋島國友邦，並過境美國夏威夷和關島，據了解，從今年年初開始就傳出賴總統有意在執政滿周年後出訪中南美洲友邦，完成中途過境美國本土的任務。

然而，賴總統520執政周年期間正值美國祭出全球關稅亂流，台美關係出現許多不確定因素，美國內政也處於亂局，且當時美中關係也不明朗，甚至頻頻傳出「川習會」的消息，有涉外人士當時即點出，美國恐怕不希望台灣輕舉妄動。不過有知情人士表示，賴總統希望出訪過境的態度很堅決，將出訪設定為今年的任務之一。

如今，有消息人士指出，賴清德總統預計8月訪問位於南美洲的巴拉圭（Paraguay）、位於中美洲的瓜地馬拉（Guatemala）和貝里斯（Belize）三個邦交國，擬去程先過境紐約，再於回程過境達拉斯。

由於台灣在德州陸續做出非常多的投資，有消息指出，過境地點可能鎖定休士頓，不過消息人士指出，最後選定達拉斯；外交部長林佳龍日前已到訪過紐約及達拉斯，預作行程安排。

林佳龍於7月11日也在臉書上發布到訪巴拉圭、瓜地馬拉、貝里斯三國的「榮邦計畫」，並在當地介紹台灣的農產品，被解讀為是為賴清德出訪作前導安排。

對此，我駐美代表處表示，本處目前沒有相關資訊可分享，後續如果有確切安排，將由總統府適時對外公布說明。