賴傳出訪...陳玉珍：風災民受苦、關稅仍未定 把心思留國內

傳賴清德總統預計8月出訪我中南美洲友邦，並過境美國紐約及達拉斯。國民黨立委陳玉珍今日表示，風災後賴清德本命區的百姓還在受苦受難，與美國關稅還未談定，賴總統是否可以把心思放在國內。

賴總統預計8月出訪我中南美洲友邦，且將過境美國紐約及達拉斯，不過此時美國對台關稅尚未底定。

陳玉珍表示，關稅問題要趕快底定，且希望要談到至少在19%以下，因為新台幣匯率已升值13、14%，如果關稅談到19%，加上匯損也是32%左右。台積電本季的同期比，比去年同期比衰退，大立光已經虧損，相關產業非常辛苦。如果繼續這樣下去，談不到好的關稅，台灣很多企業將無法跟留台灣，會造成未來下一代更多的失業率。

陳玉珍說，賴清德去敦睦邦交，跟外國往來，當然也是國家元首應做的事情。但這時，當風災這麼嚴重，賴清德本命區的百姓還在受苦受難當中，當我方的中小企業尤其出口企業，如果關稅都還沒有談定，不知道會遇到多大的經濟海嘯時，賴清德此時是否可以把心思放在國內。