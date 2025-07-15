賴傳出訪...陳玉珍：風災民受苦、關稅仍未定 把心思留國內
傳賴清德總統預計8月出訪我中南美洲友邦，並過境美國紐約及達拉斯。國民黨立委陳玉珍今日表示，風災後賴清德本命區的百姓還在受苦受難，與美國關稅還未談定，賴總統是否可以把心思放在國內。
賴總統預計8月出訪我中南美洲友邦，且將過境美國紐約及達拉斯，不過此時美國對台關稅尚未底定。
陳玉珍表示，關稅問題要趕快底定，且希望要談到至少在19%以下，因為新台幣匯率已升值13、14%，如果關稅談到19%，加上匯損也是32%左右。台積電本季的同期比，比去年同期比衰退，大立光已經虧損，相關產業非常辛苦。如果繼續這樣下去，談不到好的關稅，台灣很多企業將無法跟留台灣，會造成未來下一代更多的失業率。
陳玉珍說，賴清德去敦睦邦交，跟外國往來，當然也是國家元首應做的事情。但這時，當風災這麼嚴重，賴清德本命區的百姓還在受苦受難當中，當我方的中小企業尤其出口企業，如果關稅都還沒有談定，不知道會遇到多大的經濟海嘯時，賴清德此時是否可以把心思放在國內。
陳玉珍提到，我方出去都是幫助邦交國，給相關的經費，以前是農技，或做體育場、操場、醫院等，甚至幫助美國做天然氣管線，這些都很好，這些都是幫助其他國家偉大。請賴總統回來，請賴總統的心趕快拉回來，幫助中華民國偉大，幫助中華民國國民度過這些難關。
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