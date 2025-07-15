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賴總統民調重挫 吳思瑤：成藍白救罷免攻擊目標

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
台灣民意基金會今公布最新民調，賴清德總統施政滿意度重挫5.8個百分點，民意基金會董事長游盈隆表示，創下上任以來最糟糕的時候之一。圖／聯合報系資料照片
台灣民意基金會今公布最新民調，賴清德總統施政滿意度重挫5.8個百分點，民意基金會董事長游盈隆表示，創下上任以來最糟糕的時候之一。圖／聯合報系資料照片

台灣民意基金會今公布最新民調，賴清德總統施政滿意度重挫5.8個百分點，民意基金會董事長游盈隆表示，創下上任以來最糟糕的時候之一。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，相信民進黨相關從政人士會「深以反省」，但從團結十講到總統勘災，總統確實成為藍白合力救罷免攻擊火力目標。

吳思瑤今上午在議場前受訪，被問及賴清德支持度下滑一事，吳說，任何民調對從政者、政黨都是提醒，都是要作為嚴肅參考，賴總統民調呈現，相信民進黨相關從政人士會深以反省，以此作為精進方向。

吳思瑤表示，但要去探究這段時間藍白發動，跟中國背後認知作戰，對於賴總統所有言論行程，從團結十講刻意雞蛋挑骨頭，刻意歪樓、斷章取義說法，來讓大家撻伐，乃至於總統勘災，「明明沒有那個意思，仍非常惡質地移花接木、斷章取義，總統確實成為藍白合力救罷免攻擊火力目標，成為攻擊首要目標。」

吳思瑤指出，連番惡意攻訐抹黑，賴總統民調的起伏，都會繼續怒力，但請大家看清楚大罷免前的操作，紅媒、統媒再加上藍白惡意攻訐，對於賴總統身上火花絕對不會少，只會更多，大家請給自己國家元首加油

藍白合 民調

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