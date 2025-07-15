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傳賴總統8月出訪、過境紐約 總統府：若確定會適時公布

聯合報／ 記者周佑政張文馨／台北即時報導
法新社報導，巴拉圭總統潘尼亞15日表示，台灣總統賴清德預計8月訪問巴拉圭。圖為去年520潘尼亞左來台祝賀，並與賴總統右會晤。圖／總統府提供
法新社報導，巴拉圭總統潘尼亞15日表示，台灣總統賴清德預計8月訪問巴拉圭。圖為去年520潘尼亞左來台祝賀，並與賴總統右會晤。圖／總統府提供

針對賴清德總統是否預計8月出訪我中南美洲友邦，並過境美國紐約及達拉斯，總統府發言人郭雅慧今天表示，沒有相關說明，一如過去，如果有確定安排會適時向國人公布報告。

法新社報導，巴拉圭總統潘尼亞15日表示，將維護與台灣的邦交，「堅定站在台灣一方」，並且宣布台灣總統賴清德預計8月訪問巴拉圭。

另世界日報也報導，賴總統預計8月到中南美洲友邦國事訪問，出訪行程將過境美國紐約及德州達拉斯。這是賴清德就職總統後，第二度出訪。依計畫，賴清德總統將訪問位於南美洲的巴拉圭、位於中美洲的瓜地馬拉與貝里斯三個台灣的邦交國。

外交部副發言人陳怡君表示，有關總統出訪與否及過境地點，事實上我國友邦元首邀請賴總統互訪，是彰顯兩國邦誼緊密友好的表現，安排高層出訪一向是外交部重點工作，但目前沒有相關資訊，後續有安排由總統府適時說明。

賴清德 巴拉圭 出訪

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