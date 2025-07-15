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老人福利法三讀修正 老福機構不合格最高罰30萬元

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導

立法院會15日三讀通過「老人福利法」修法，三讀通過，刪除現行條文評鑑制度予以優、甲、乙、丙、丁的等第制，改為合格者與不合格者制度。老福機構經主管機關評鑑，評鑑不合格者，若屆期未改善，處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰；情節重大者，得處一個月以上一年以下停辦處分，停辦期滿仍未改善者，得廢止其設立許可。

民眾黨團提案說明，現行《老人福利法》第48條針對老人福利機構評鑑不合格之處分雖已有罰則與行政處分規定，然實務上所依據之「評鑑結果」是來自子法所設之等第制度，與《長期照顧服務法》、《護理人員法》等同類型機構所採之「合格／不合格」標準明顯不一致。

民眾黨團提案表示，現行《老人福利法》所採用的等第制不僅加劇機構間之排名壓力，亦影響照顧品質與機構永續經營。為統一評鑑標準、促進制度公平，並保障服務對象之照護權益，因此擬具「老人福利法第48條條文修正草案」。

原本針對老人福利機構的評鑑制度，是以優、甲、乙、丙、丁的等第制做為評鑑結果。但在長照法、護理人員法的機構評鑑制度，是以合格者與不合格者做為評鑑結果。因應台灣邁入超高齡社會後，為讓長照機構相關制度應予以完善，同為住宿式長照機構，相關制度應予以相同。

三讀條文明定，老人福利機構經主管機關評鑑，評鑑不合格者，應限期令其改善；屆期未改善者，處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰；屆期未改善，並得按次處罰；情節重大者，得處一個月以上一年以下停辦處分，停辦期滿仍未改善者，得廢止其設立許可；其屬法人者，得令其解散。

三讀條文規範，本法於修正之條文施行前，已經主管機關評鑑為丙等或丁等之老人福利機構，適用修正前之規定。

衛福部在法案初審時回應，目前若把等第制接軌到合格與不合格，合格者會是現行的優、甲、乙，而丙、丁都會列為不合格者，制度調整後包括教育訓練、公費安置資格、補助計畫，會同步相應調整。衛福部將參考長照機構評鑑規定，擬合格者中優等定義，老服機構仍可藉此表彰機構的品質。

長照法 新台幣

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