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國民黨團要求卓榮泰專案報告光電浮台 立法院逕付二讀

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
中度颱風丹娜絲重創中南部，屏東離岸光電浮台受損嚴重。記者潘奕言／攝影
中度颱風丹娜絲重創中南部，屏東離岸光電浮台受損嚴重。記者潘奕言／攝影

中度颱風丹娜絲重創中南部，屏東離岸光電浮台受損嚴重，國民黨團先前在立法院會提案，建請相關決策官員移送監察院接受調查，並且邀請行政院長卓榮泰進行專案報告。立法院會今天將此案逕付二讀，未來將交由國民黨團負責召集協商。

此外，丹娜絲登陸後帶來豪雨造成嚴重災情，農業災情損失高達新台幣20多億元，民眾黨團上周也在立法院會提案，建請行政院秉持整合資源並強化協調機制，積極支援各地方政府救災所需支援與經費，此案同樣逕付二讀，交由民眾黨團負責召集協商。

颱風丹娜絲造成全台多處災情，國民黨團、民眾黨團上周在立法院會提案，分別為離岸太陽光電系統浮台技術專案報告、行政院督促各主管機關支援各地方政府救災所需支援與經費，朝野黨團先行取得共識，此兩案大體討論不發言，逕付二讀交付協商。

立法院會今天處理討論事項，國民黨團、民眾黨團皆提議逕付二讀，擔任會議主席的立法院副院長江啟臣宣布，依照黨團共識大體討論不發言，未來分別交由國民黨團、民眾黨團負責召集協商。

國民黨團在提案指出，鑑於丹娜絲颱風過境，經濟部補助1.35億元離岸太陽光電系統浮台不堪一擊，萬年垃圾塑膠浮台殘骸綿延南台灣海岸線數公里，形成巨型光電垃圾奇景，將對台灣周邊海洋造成長期及永久汙染，而就光電廢料如何處理，未見政府提出任何說明，政府官員必須為粗糙的決策負起相關政治及法律責任。

國民黨團也建請院會作成決議，行政院、經濟部、環境部等相關決策官員應該移送監察院接受調查，同時邀請卓榮泰率同相關部會首長就「離岸太陽光電系統浮台技術開發決策粗糙造成環境浩劫及公帑浪費之責任歸屬」進行專案報告，並備質詢。

民眾黨團則在提案指出，丹娜絲侵台路徑百年罕見，登陸後帶來豪雨造成嚴重災情，全台農業產物及民間設施估計損失達21億5318萬元，農作物被害面積達1萬5728公頃，平均損害程度超過3分之1，換算無收穫面積達5916公頃，全國更有2454支電桿與3座輸電等級電塔倒塌，一度造成全國超過71萬戶停電，嚴重影響人民生活。

民眾黨團也建請院會作成決議，請行政院督促各主管機關，秉持「從寬、從速、從簡」原則主動整合資源並強化協調機制，積極支援各地方政府救災所需支援與經費，並且針對受災戶提供災害慰問金、賑助金、生活扶助、淹水救助等便民服務措施。

民眾黨 國民黨 丹娜絲颱風

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