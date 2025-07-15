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蔡英文發6千元也「債留子孫」？英系立委解釋當時考量

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
立院上周通過「還稅於民」普發1萬元現金法案，傳出行政院擬不編預算或釋憲因應，藍營先前痛批過去前總統蔡英文執政時期也曾發過振興卷，質疑雙標。綠營反擊，時空背景不同，國民黨推動普發現金是為降低大罷免衝擊，毫無正當性。記者許正宏／攝影
立院上周通過「還稅於民」普發1萬元現金法案，傳出行政院擬不編預算或釋憲因應，藍營先前痛批過去前總統蔡英文執政時期也曾發過振興卷，質疑雙標。綠營反擊，時空背景不同，國民黨推動普發現金是為降低大罷免衝擊，毫無正當性。記者許正宏／攝影

普發1萬元現金案闖關通過，行政院批「債留子孫」，藍營反擊過去前總統蔡英文也曾發6千，「蔡英文也債留子孫」。英系立委強調，當時考量疫情後振興所編列，時空背景不同，國民黨推動普發現金是為降低大罷免衝擊，毫無正當性。

國民黨主席朱立倫連日砲轟，普發現金叫還錢於民，前總統蔡英文執政時也發6千，是不是債留子孫？並質疑「蔡英文做得到、為什麼賴清德做不到」？

隸屬民進黨英系的立委吳沛憶指出，當時發放是考量疫情後振興所編列，與國民黨如今為了大罷免而推出毫無政策目標也未排富的普發現金完全不同，這些預算為何不拿來挹注社宅、租金補貼、長照幫助高齡世代，且國民黨委員既然說領到1萬塊要捐給社福團體，為何當初要來砍社福補助。

民進黨議員王閔生也批評，國民黨2350億普發現金就是「司馬昭之心」，對於亂刪預算現在又毫無理由起法案編預算，相信726民眾會做出正確選擇。

民進黨議員趙怡翔說，國民黨立委面臨罷免，為了淡化衝擊，把預算撒在普發現金，若不推動罷免，接下來兩年恐將面臨立法院藍白回到本性，通過違憲法案、亂刪預算。

蔡英文 大罷免 國民黨

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