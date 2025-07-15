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大罷免倒數！賴總統民調再度「死亡交叉」 滿意度降5.8個百分點

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大罷免倒數賴總統民調再度死亡交叉 滿意度降5.8個百分點

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

台灣民意基金會今天公布最新民調，賴清德總統施政滿意度有42.9%民眾贊同賴清德處理國家大事方式、44.5%民眾不贊同，與上次調查相比，滿意度下降5.8個百分點，不滿意度大於滿意度，再度出現「死亡交叉」。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，賴總統聲望創下上任以來最糟糕的時候之一，已明顯走入執政困境。

民調細項顯示，對賴總統處理國家大事方式，12.7%非常贊同，30.2%還算贊同，19.2%不太贊同，25.3%一點也不贊同，9.6%沒意見，2.9%不知道、拒答。

游盈隆表示，當大罷免如火如荼進行中，賴總統聲望重挫5.8個百分點，不贊同他總統職務表現的人超過贊同他的人，形同再次走入執政困境。

游盈隆指出，過去一個月，有5個較可能的因素損及社會對賴總統的支持： 第一，在野黨領袖的國安簡報破局； 第二，「團結國家十講」迄今完成四講，爭議四起，一般反應不佳；第三，民進黨全代會呼籲「民進黨與公民同行推動大罷免」，社會譁然； 第四，台北市前副市長彭振聲妻子跳樓輕生不幸事件，引發民眾黨對賴總統及司法不公的強烈抨擊； 第五，大罷免正如火如荼展開，而社會主流民意反對大罷免，總統直接受波及。

游盈隆說，從長期趨勢看，賴總統自去年520上任以來，整體聲望大都維持在中高檔，也就是45%以上，只有兩次低於45%，一次是2024年11月42.8%，另一次就是現在42.9%。上一次，因為不贊同的人只比贊同的人多0.2個百分點，可以說是伯仲之間；這一次則是差1.6個百分點，情況比較嚴重一點。

該份民調由山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是7月7日至9日。對象以全國為範圍的20歲以上成年人。抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%，手機30%。有效樣本1083人，市話757人，手機326人。抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會。

游盈隆 大罷免

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