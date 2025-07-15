游淑慧曝被詐騙「嚇得我也不知真假」 1句話酸爆賴清德

詐騙猖獗，國民黨議員游淑慧昨在臉書要網友留言分享詐騙手法，她透露曾接過詐騙電話，詐團假冒雲林斗六派出所，稱她被詐團開人頭帳戶，所以要把所有帳戶凍結，除非配合如何如何。對方口氣非常逼真，游自爆當下心情是「嚇得我也不知道真假。」

游淑慧說，還好她當時在北市府工作，先假裝跟對方說在開車，請對方過10分鐘再聯繫，然後利用關鍵那10分鐘，請北市警局趕快和雲林市警局確認案件真實性，才免於被詐騙。

游淑慧列出台灣今年每個月通報被詐騙金額，今年到7月底可能要破560億元，每天被詐騙2.6億元，並請網友分享接過詐騙簡訊、電話的詐騙方式；有真的被詐騙到的，也可以分享被詐騙的經驗，「要大家可以互相提醒」。

對於政府打詐成效，由於先前賴總統南下勘災對災民稱不能什麼事情都靠國軍，游淑慧也大酸賴清德總統說，「賴總統要我們互助，或許他心裡也想：『不要什麼事都靠政府』。」游也嘆，「唉，一天到晚吵吵鬧鬧，選舉罷免、罷免選舉，誰來打詐抓騙？」

游淑慧統計，台灣今年1至6月被詐騙金額，1月為95億；2月60億；3月71億；4月76.5億；5月87.3億；6月89.1億。等同今年1至6月，台灣被詐騙金額高達479億，若到7月底可能破560億，算算平均每天台灣人每天被詐騙2.6億、每小時就被騙1千多萬。這還是有來報案的喔，很多小額網路連結詐騙，是連報案都沒有報案。

另外，游淑慧也提到，還有一次她去找里長聊天，里長說等一下先繳個燃料稅，結果打開簡訊連結，因有點老花，里長要她幫看下金額，游淑慧一看跟里長說先不要繳，感覺不是政府網站。因為看網址上沒有gov，然後馬上打電話跟監理站確認，結果真的是詐騙網站，要不然2000多元，里長就真的順手輸入卡號繳掉了，也不會發現。