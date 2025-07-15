2大法官被提名人：主張共產主義 屬言論自由

立法院全院委員會昨審查大法官人事，被提名人陳慈陽、詹鎮榮都指出，主張共產主義、分裂國土是政治言論，屬言論自由，應該尊重。針對政府以國安為由，要求陸配限期補交喪失原籍證明，否則將剝奪身分，甚至驅逐出境的做法，詹鎮榮更直指，侵犯人權。

國民黨立委葛如鈞詢問，內政部長劉世芳公開喊「讓賴清德作台灣國主人」，是將總統跟人民視為「主人跟奴隸」，是否實質危害中華民國存在，能否聲請解散民進黨？陳慈陽回應，中華民國是國民主權國家，絕不是主奴關係；他說自己過去主張共產主義、分裂國土屬政治言論，是言論自由，應該尊重，且內政部長不能、也無法解散政黨。

國民黨立委陳玉珍詢也問詹鎮榮，主張共產主義、分裂國土、武統台灣、以刑法第一百條來辦在野立委，是否為言論自由？詹鎮榮表示，從基本權角度，這些都是言論自由。

陳玉珍詢問，政府以國安為由或因過去不作為，要求在台定居的陸配限期補交喪失原籍證明，否則將剝奪身分，甚至驅逐出境，是否合憲？有無侵犯人權？詹鎮榮認為「人權當然有侵犯到」。

詹鎮榮說，國家安全是不確定的法律概念，對國家安全限制人權管制強度和手段容有不同，可能是行政管制，也可能是刑罰，如同陸配案中的驅逐出境；在個案審查合憲性時要衡酌公益和私益，關注公益事由和干預措施的強度。