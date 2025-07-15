賴總統「團結十講」因風災延後 綠營鬆口氣

大罷免七月廿六日投票，綠營原盼賴清德總統端出的「團結國家十講」能助攻罷免，豈料內容接連出包，遭藍營群起攻之，綠營反為辯護疲於奔命；近期第五講和第六講皆因颱風生變，讓黨內不少人鬆口氣，建議賴總統順勢「停看聽」。

一名綠營人士指出，黨內對總統團結宣講褒貶不一，無論是「雜質說」或被質疑曲解歷史，都為在野增添反罷柴火；此外，宣講目的是助攻罷免，與團結有所矛盾，加上爭議發生後，執政團隊難有效滅火，因此形成負面觀感，總體而言，對綠營不是好事。