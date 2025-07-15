快訊

「非常不爽俄國」 川普揚言50天內沒達成協議 將對俄課徵100%關稅

聽新聞
0:00 / 0:00

風災第八天還沒復電 白河老婦家毀屋頂掀翻

聯合報／ 記者萬于甄袁志豪／台南報導
台南白河永安里七旬獨居婦人的住處屋頂幾乎都被掀翻，慘不忍睹。記者萬于甄／攝影
台南白河永安里七旬獨居婦人的住處屋頂幾乎都被掀翻，慘不忍睹。記者萬于甄／攝影

丹娜絲颱風復原重建邁入第八天，替代役男挺進雲嘉南災區協助清理家園，但仍有許多受災戶民宅盼不到幫手。台南白河區有七旬獨居婦人屋頂被風掀翻，鐵片直接砸落房間內，根本仍無法居住；里長也說，災區很缺抓斗車、清理人力等。

「差一點點就被打死！」這名七旬的受災戶回憶颱風夜仍心有餘悸，住了七十多年，強風一颳，屋頂整個都被掀翻，原本的家被屋頂砸毀，屋內不斷從上方滲水，苦等一周等不到重機具，直到昨天屏東的義消來幫蓋帆布，才不再怕下雨。

老婦人說，這幾天清理屋內，遇到漏水，「就一勺勺舀出去」，目前房子電力還未恢復，好在發電機能讓電風扇運作，鄰居也提供一間房間讓自己住。

在七股區龍山里經營潟湖生態旅遊的業者表示，到昨天還沒復電，村民的蚵田都損毀，很多東西還沒修復。

台電表示，截至昨晚九時，台南市剩一八○七戶、嘉義縣一五六八戶未復電。南市府統計，截至前天屋頂受損的家戶共一萬三九三戶，有四四七三戶已鋪設帆布，尚有五九二○戶待處理；全市共二萬二三九二件路樹倒塌，有一萬九三二○件已排除，三○七二件待處理。

老婦 獨居 台南 受災戶 丹娜絲颱風

延伸閱讀

綠委募帆布助台南災區 企業家響應捐51件

影／屏東警義消20人赴台南災區協助蓋帆布 受災戶暖心頻致謝

影／丹娜絲颱風過境...台南白河民宅鐵皮屋頂遭掀卡8天 長輩等不到人處理

配合政策、風災賣命搶修…經濟部：油電糖水國營事業年終4.4個月

相關新聞

「死刑是國家昭告何為正義」 大法官被提名人詹鎮榮反廢死

大法官被提名人詹鎮榮在立法院全院委員會接受國民黨立牛煦庭詢問表示，從目前情況來看，他個人不支持廢死；因為死刑是國家昭告民...

陳佩琪嗆司法人員跟柯文哲有仇 「未來需要用到葉克膜也說不定」

台北地方法院明天將針對京華城容積弊案召開延押庭，台北市前市長柯文哲妻子陳佩琪今天表示，柯文哲開啟葉克膜救人時代，京華城案...

經濟部拒絕提供屏東光電浮台關鍵資料 黃國昌嗆：淪不肖廠商細漢仔

中度颱風丹娜絲重創中南部，屏東離岸光電浮台受損嚴重，民眾黨立委黃國昌今天表示，自己終於等到經濟部的回覆，然而最關鍵的構想...

2大法官被提名人：主張共產主義 屬言論自由

立法院全院委員會昨審查大法官人事，被提名人陳慈陽、詹鎮榮都指出，主張共產主義、分裂國土是政治言論，屬言論自由，應該尊重。...

賴總統「團結十講」因風災延後 綠營鬆口氣

大罷免七月廿六日投票，綠營原盼賴清德總統端出的「團結國家十講」能助攻罷免，豈料內容接連出包，遭藍營群起攻之，綠營反為辯護...

風災第八天還沒復電 白河老婦家毀屋頂掀翻

丹娜絲颱風復原重建邁入第八天，替代役男挺進雲嘉南災區協助清理家園，但仍有許多受災戶民宅盼不到幫手。台南白河區有七旬獨居婦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。