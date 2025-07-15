聽新聞
0:00 / 0:00
風災第八天還沒復電 白河老婦家毀屋頂掀翻
丹娜絲颱風復原重建邁入第八天，替代役男挺進雲嘉南災區協助清理家園，但仍有許多受災戶民宅盼不到幫手。台南白河區有七旬獨居婦人屋頂被風掀翻，鐵片直接砸落房間內，根本仍無法居住；里長也說，災區很缺抓斗車、清理人力等。
「差一點點就被打死！」這名七旬的受災戶回憶颱風夜仍心有餘悸，住了七十多年，強風一颳，屋頂整個都被掀翻，原本的家被屋頂砸毀，屋內不斷從上方滲水，苦等一周等不到重機具，直到昨天屏東的義消來幫蓋帆布，才不再怕下雨。
老婦人說，這幾天清理屋內，遇到漏水，「就一勺勺舀出去」，目前房子電力還未恢復，好在發電機能讓電風扇運作，鄰居也提供一間房間讓自己住。
在七股區龍山里經營潟湖生態旅遊的業者表示，到昨天還沒復電，村民的蚵田都損毀，很多東西還沒修復。
台電表示，截至昨晚九時，台南市剩一八○七戶、嘉義縣一五六八戶未復電。南市府統計，截至前天屋頂受損的家戶共一萬三九三戶，有四四七三戶已鋪設帆布，尚有五九二○戶待處理；全市共二萬二三九二件路樹倒塌，有一萬九三二○件已排除，三○七二件待處理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言