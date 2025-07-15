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冷眼集／一場颱風 吹出防衛韌性的坑坑洞洞

聯合報／ 本報記者林河名

丹娜絲颱風重創台南等地區，賴清德總統勘災引發不少討論。賴總統是否失言，在野多所批評，府方已有澄清，但比起互噴口水，這場風災及其善後暴露台灣社會防衛韌性的脆弱與漏洞，才是「救災政治學」更該被檢視的問題。

就在颱風來襲之前，賴總統上月下旬才主持總統府「全社會防衛韌性委員會」第四次會議，強調政府會持續盤整各部會資源和力量，反覆檢討、精進作為，讓全社會防衛韌性的建構工作更加穩健和堅實。

賴總統還定今年七月是「國家團結月」，將透過漢光演習和城鎮韌性演習的驗證，向國際社會展現台灣人堅強的防衛意志與自我保護的決心。

總統宣示加強韌性演練言猶在耳，但漢光四十一號演習與颱風接連而來，馬上讓人感受賴政府的捉襟見肘。

賴總統南下勘災時，許多災民無力清運家中毀壞物件，當面陳情希望國軍幫忙，賴回應「不能什麼事情都靠國軍」。當下國軍有漢光演習任務，賴總統說法有其考量背景；但眼前許多災民等待救援，特別是有不少高齡長者需要協助，賴總統的講法便顯得缺乏同理心，更別說苦民所苦、民胞物與的領導者胸懷。外界多所議論，其理也在此。

事實上，災害防救法規定，直轄市、縣市政府無法因應災害處理時，得申請國軍支援，「但發生重大災害時，國軍應主動協助災害防救」。南部災害嚴重，如果還不能「靠國軍」，難道要像賴總統所說的「自己爬」？

演習視同作戰，面對天災，何嘗不是如此？漢光演習固然重要，但颱風重災區更是亟待救援的現場。颱風已遠離八天，竟仍有受災戶等不到協助。一場颱風，吹出防衛韌性的坑坑洞洞，也吹出指揮者緊急應變能力的不足。

諷刺的是，災害來臨前，官方大力宣稱會精進後勤支援能量、軍民整合協調運作，實際遇上了，卻手忙腳亂、荒腔走板，甚至如台中市伸援台南、嘉義，還要被綠營作政治解讀與批鬥。中央政府如此表現，距離賴總統理想的「全社會防衛韌性」，何其遙遠？

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