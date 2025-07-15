藍委：賴總統本性 跟災民都要爭

丹娜絲颱風重創台南，朝野攻防激烈。有媒體報導，台南災民陳情「手機沒訊號」，賴清德總統卻回民進黨立委郭國文的可以。總統府澄清總統巡廻災區報導遭「斷章取義」，並公布賴總統、消防署長蕭煥章和災民的對話全文自清，總統府並強調，賴總統最後指示消防署再跟負責當地基地台的中華電信協調。

針對賴總統回應台南災民陳情「手機沒訊號」一事，國民黨立委謝龍介表示，「這就是賴總統本性」，就是這樣不認輸，連跟災民都要爭執，事實上就是災民的電信公司與民進黨立委郭國文的電信公司不一樣，「官員有訊號，災民都沒訊號」，其實只要調動行動基地台就可以解決問題，但賴總統個性就是沒有同理心，近日還叫災民自己爬屋頂，結果出現憾事。

軍方是否投入救災引發熱議，總統府除全面澄清在野對救災強力攻擊外，並要政府各單位澄清說明軍方、台電等人員辛苦救災狀況。陸軍八軍團與替代役昨天都投入台南災區救援任務。

原定十六日下午舉行的城鎮韌性（防空）演習，台南因災後重建尚未恢復，昨天緊急宣布取消演習，雲林、嘉義也因災不實施演習。

搭配漢光舉行的城鎮韌性（防空）演習，今天演練區域是中部縣市，下午一點卅分起，實施半小時的防空疏散演練，屆時將進行交通管制，人、車及各場所均須配合。

台南災區民眾向賴清德總統請求國軍支援協助老人家清理家園，遭賴總統以不能什麼事都要國軍做後引發爭議，內政部除急調派警校畢業生、正在成功嶺服替代役的軍力前往台南七股等沿海區域協助災區重建，八軍團也調派機具與人力，協助道路疏通及清理落果等任務。

國防部昨天更發布新聞稿指出，部長顧立雄昨下午赴南部地區，慰問參與丹妮絲颱風災後復原任務的國軍官兵，並致贈加菜金。新聞稿也強調，國防部在災後，立刻檢討兵力投入救援。中央災害應變中心說，已調度國軍三八八五人次。

軍方與替代役外，消防員工作權益促進會昨天發表聲明指出，接獲多位台南會員投訴，指出台南市消防局在颱風過後，要求警消與義消人員協助清除倒塌路樹，甚至支援麻豆地區柚農撿拾落果等。批評這是濫用消防資源、忽視消防專業；基層面對的到底是災害，還是長官的施政壓力？南市消防局指出，是採志願報名，已有多個義消大隊主動響應號召。

丹娜絲颱風重創中南部，台中市長盧秀燕喊話兼任民進黨主席的賴清德總統停止大罷免，更嗆聲「台中人還在幫你救災」。民進黨批評，盧秀燕近三日連跑十場造勢場，整天造謠不做事，拿救災當反罷工具；民進黨立院黨團也批盧不顧災民只搞政治，沒資格角逐總統大選。對吳思瑤說法，台中市府表示，非市政議題無回應。