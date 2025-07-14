陳佩琪嗆司法人員跟柯文哲有仇 「未來需要用到葉克膜也說不定」

台北地方法院明天將針對京華城容積弊案召開延押庭，台北市前市長柯文哲妻子陳佩琪今天表示，柯文哲開啟葉克膜救人時代，京華城案就像殺人案，司法人員到底有什麼仇恨，「搞不好（司法人員）未來也需要用到葉克膜。」

民眾黨主席黃國昌今天說，柯文哲明天即將再度出庭，台北地院將召開延押庭，整起案件已起訴超過半年，早就沒有關押的理由與必要，然而從審理開始迄今檢察官不斷自打臉、法官卻忙著救援的「審檢聯手」情況看來，柯文哲是否繼續延押很難樂觀。

陳佩琪晚間在臉書發文感嘆，自己的心情真的盪到谷底，台灣的司法到底出了什麼事情，柯文哲過去離家最長的時間是在1993年暑假，柯前往美國明尼蘇達州研習重症醫學，當時在圖書館自學葉克膜，一年後回國，開啟輝煌的葉克膜救人時代。

陳佩琪說，柯文哲這次離家又快要一年，北檢為了羈押而不停抗告，台北地院和高等法院也都配合。

陳佩琪寫道：「我常將京華城案比喻成殺人案，發生殺人案時人在國外，卻被抓來關了快一年，說是要查明兇刀在哪裡買，左手還是右手殺人、殺了幾刀」，台灣司法淪落到這種程度令人悲哀。

陳佩琪也說，這些司法人員是有什麼仇恨，「搞不好你們的親人曾受葉克膜救治，自己未來需要使用葉克膜也說不定，不是要你們對一個救人無數的醫師寬容，而是救人無數的醫師需要司法公平的對待。」

陳佩琪表示，柯文哲在家中留下的影像越來越模糊，感覺就好像逐漸遠去，依稀記得的是去年8月30日的最後身影，檢廉人員惡狠狠地命令什麼都要，「一堆從家裡帶走的東西，他們要我先生簽名，看著這個恐怖景象，真的欲哭無淚，家裡被這麼沒人權地搜索，證據是什麼？」