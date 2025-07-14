經濟部拒絕提供屏東光電浮台關鍵資料 黃國昌嗆淪不肖廠商細漢仔

中度颱風丹娜絲重創中南部，屏東離岸光電浮台受損嚴重，民眾黨立委黃國昌今天表示，自己終於等到經濟部的回覆，然而最關鍵的構想書和核定計畫書卻要「洽業者意見後續辦」，出了大包連面對的勇氣都沒有，憑恃綠色門神就能這麼囂張，何以淪為不肖廠商的細漢仔。

針對屏東光電浮台受損一事，黃國昌稍早在臉書發文指出，等了一個星期，經濟部終於回覆索資，然而看完卻只能搖頭，政府拿全民稅金補助旭東環保1.35億，其中最關鍵的兩份資料構想書與核定計畫書卻要洽業者意見後續辦，請問經濟部是在開什麼玩笑？

黃國昌說，這項鉅額的國家補助，從廠商提出再到核准，短短不到三個月，前後只有開過一次會；結果現在出了大包，就連面對的勇氣都沒有，憑恃有綠色門神在罩，難道就可以這麼囂張，「經濟部何以淪為不肖廠商的細漢仔？」

黃國昌指出，這種為了包庇不肖廠商，不惜胡亂援引政府資訊公開法的行徑，已經成為民進黨政府遮掩弊案的標準作業流程，賺都賺自己的，虧都虧國家的，最後倒楣的，還是只有人民。