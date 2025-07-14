府公開賴總統勘災對話全文 凌濤：沒斷章取義反而自證冷血

丹娜絲颱風重創台灣中南部，媒體報導，賴清德總統日前到台南勘災，面對災民陳情手機無訊號時回應「郭國文的可以啊。」對此，總統府今發出對話全文，稱遭斷章取義。國民黨桃園市議員凌濤則表示，總統府洗地文不但證實媒體沒有斷章取義，更無惡意下標，反而自證賴清德發言冷血又失言，喪失總統格局。

媒體報導，賴清德日前到台南勘災時，居民抱怨沒水沒電沒網路，當時消防署長在現場回應，僅中華電信會通，結果賴接著說「這位大哥，你稍等一下，（民進黨立委）郭國文可以啊！」對話曝光後引來網友熱議。

對此，總統府發言人郭雅慧今表示，這是一則罔顧事實、斷章取義的報導，強調賴是在接受居民陳情後，逐一確認各系統訊號狀況，並在第一時間請消防署協調處理。

凌濤則表示，賴總統停止了離題的「團結十講」，失言卻無止息，到南部風災持續大嗆災民，對自己曾經執政過的台南市民這麼不客氣，賴總統心態到底遇到什麼狀況？

凌濤表示，賴3大冷血發言喪失總統格局，包括災民屋頂帆布提出協助需求，賴總統拍拍肩回應自己要處理；高齡長者無力將泡水物件運送至室外，賴嗆不能什麼都靠國軍、社區要利用天然災害訓練；如今再度拿郭國文質疑民眾手機不通的陳情，有這麼冷血嗎？

凌濤說，總統府如今出面洗地，發出新聞稿還原對話，不寫還好，寫了真相大白，當時民眾陳情提「我們現在沒水沒電沒網路都沒有」，署長回應中華電信可以通，但災民回應「遠傳也沒有啊！台哥大也沒有。」隨即消防署長發現問題，回「這個我們來想辦法，我們跟中華電信來努力」唯獨賴總統不死心，還質疑「這位大哥，你稍等一下，郭國文可以啊？有啊。」

凌濤表示，賴不信任災民，還拿郭國文出來嗆災民，什麼樣的父母官會如此？總統府的洗地文更證實媒體不但沒有斷章取義、更無惡意下標，新聞完整清楚的呈現真相，人民有智慧，看的很清楚；賴力捧立委林俊憲、郭國文，卻排擠陳亭妃、狠嗆災民，台南市民恐怕現在會站在賴總統的對立面，勘災還搞政治，大開眼界。