蔡易餘籲政院編專案獎金慰勞搶修英雄 正職外包皆適用

丹娜絲颱風重創中南部，搶修工作邁入第八天，民進黨嘉義立委蔡易餘14日指出，有感於所有台電及外包廠商人員連日不眠不休搶修，身心俱疲，他已向行政院提出訴求，應比照過去重大災害模式，立即研議提撥專案獎金，不分正職或外包，給予所有第一線搶修英雄最實質的肯定與慰勞。

丹娜絲颱風是120年來首個在嘉義登陸的颱風，強勁風雨重創雲嘉南地區，甚至出現瞬間17級強陣風，造成全台近1400支電桿、3座高壓電塔倒塌，嚴重衝擊電力設施，全國更累積近百萬戶停電。

蔡易餘近日走訪嘉義災區，除了掌握修復進度，也花費大量時間與現場工程人員交流；他指出，許多搶修人員每日工作時長超過10小時，尤其是外包廠商員工，這些人員占據搶修人力的半數，在體力與精神上都承受巨大壓力。

蔡易餘說，現有津貼制度已不足夠，他呼籲，「行政院應立即啟動機制，編列專案獎金，讓所有不分台電正職或外包廠商的搶修人員，都能感受到國家做他們最堅實的後盾，得到最直接、最溫暖的鼓勵。」