立院三讀法庭直播 詹鎮榮：可能造成法官審判心理壓力

立法院全院委員會今天審查大法官被提名人詹鎮榮，民進黨立委陳培瑜詢問詹鎮榮對法庭直播的看法。詹鎮榮表示，確實會造成法官執行職權的心理壓力，且法庭直播能否放上網路，必須嚴格管制，建議法官要在完全沒疑慮下才能同意直播。

詹鎮榮說，若法庭直播作為法庭公開的機制，那他認為，法庭直播可能會對法官在執行職權時造成「內在心理壓力」，這個潛在可能是有的，或許會影響到法官原來審判的心證，「這個我不排除」。

陳培瑜追問，從憲法高度來看，法庭直播後續會造成何種問題？詹鎮榮表示，如果對三讀條文沒有誤解的話，司法院後續還會制定相關規定，他在問卷回答裡也有提到，例如法庭直播要作為另案訴訟，這是否具有證據能力？是否可透過法律制定，任何重製的影帶不具有證據能力，必須是官方版本才能作為法律上的證據。

詹鎮榮表示，若法庭直播拿來作為網路言論之一，必須要嚴格管制，這跟一般言論自由的行使不一樣。另外，被告聲請直播，法官職權行使上可比較嚴格限縮，盡可能是在完全沒有疑慮下才准直播。