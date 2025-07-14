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台美關稅還沒開獎 國安基金委員會議決定續留場內護盤

陸配遭催繳除籍證明 大法官被提名人認有侵犯人權之虞

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
立法院全院委員會今天審查大法官被提名人詹鎮榮。記者潘俊宏／攝影
立法院全院委員會今天審查大法官被提名人詹鎮榮。記者潘俊宏／攝影

立法院全院委員會今天審查大法官被提名人詹鎮榮。國民黨立委陳玉珍詢問，政府以國安為由或因過去不作為，要求在台定居的陸配限期補交喪失原籍證明，否則將剝奪身分，甚至驅逐出境，是否合憲？有無侵犯人權？詹鎮榮認為，「人權當然有侵犯到」，至於是否合憲，還是要看個案公益和私益狀況。

詹鎮榮說，國家安全是不確定的法律概念，針對國家安全限制人權管制強度和手段容有不同，可能是初步行政管制，也可能是高密度的刑罰，或如同陸配案中的驅逐出境；他說，在個案審查合憲性時要衡酌公益和私益，關注公益事由和干預措施的強度。

陳玉珍詢問，主張共產主義、分裂國土、武統台灣、以刑法第100條來辦在野立委是否為言論自由。

詹鎮榮表示，從基本權角度，這些都是言論自由。

針對行政機關以國家安全為由，或過去消極不作為，要求陸配在期限內補件，否則就剝奪身分、驅除出境；詹鎮榮說，「人權當然有侵犯到」，至於是否合憲，還是要看個案中公益和私益狀況。

合憲 公益 人權

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