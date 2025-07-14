【重磅快評】賴清德不如晉惠帝 不識肉糜只知郭國文

賴清德團結十講在災區繼續放送。他訓示災民不能凡事依賴國軍，叫老人自己爬高修屋頂，還對陳情手機斷訊的災民回嗆「郭國文的有」，當場被揭穿是被矇蔽。一場中颱，災情竟比去年強颱還嚴重，颱風走後八天，雲嘉南屏還在水深火熱，災民竟要自力救濟將困境傳出。更慘的是，嘉義真有老人聽總統的話爬高修屋頂，不幸摔死。

2016年台南市長賴清德忙救災，穿著「開口笑」球鞋被媒體拍到。這段佳話成為他競選總統的宣傳片「選對的人，值得信賴」，倖存者說「他有把災民放在心裡」。上週他兩度赴台南勘災，表現判若二人。賴總統不僅對台南鄉親毫無同理心，還不忘利用勘災為愛將林俊憲的市長初選作球，要他把文宣帆布送給災民放在破屋頂遮雨，並打壓陳亭妃，要她「少講一點」。

賴清德坐上大位就不演了。當災民反映請派國軍協助老人清理家園，他無情一句「不能什麼都靠國軍」。此話引起民怨，府方忙洗地稱「總統是提醒國軍依規定不得進入民宅」。賴總統難道忘了，2018年823豪雨成災，當時的賴院長在嘉義布袋鎮視察，曾指示國軍弟兄全力協助，「整理消毒環境」？

更何況，去年凱米颱風造成災情，漢光演習進入第四天，賴總統立刻以「人命關天」提前結束實兵演練，三軍各級部隊立即轉換成救災任務。國防部新聞稿說「協助地方救災，發揮政府整體災防能量」。國軍去年可以走入災區濟弱扶傾，今年卻「不能進民宅」；難道是因今年演習有美軍出題打分數，賴總統在美國爸爸面前，不能依人民急需調動軍隊？

團結十講讓民眾發現總統是草包，怎料一場中度颱風，把總統吹出不堪的原形。面對災民陳情死不認錯，只相信佞信郭國文和避重就輕的官員。率領大批官員勘災，事先毫無規畫與腹案，看到災區斷垣殘壁，拿不出對策，要靠林俊憲的廣告帆布救災。總綰全國防災事務的內政部長劉世芳，竟後知後覺想到調度替代役。更別說，上百名總統府資政與國策顧問裡，台南背景占多數竟無一人反映民情。酬庸冗員充斥的中央政府，淪為大罷免側翼，對災情束手無策。

民眾譏諷賴總統是晉惠帝，還真抬舉他了，他連肉糜都拿不出來，遇事只有林俊憲和郭國文。哪裡像作過市長、行政院長和副總統的樣子？無知傲慢，偏聽還腿軟，天災級的總統，比天災還可怕。