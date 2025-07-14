回絕台南災民要求？ 凌濤：總統府新聞稿自證賴清德失言

賴清德總統南下勘災言行頻頻引發質疑，總統府今針對媒體報導「台南災民陳情『手機沒訊號』！賴清德竟回：郭國文的可以啊」澄清。國民黨國政基金會副執行長凌濤批評賴總統三大冷血發言，喪失總統格局；總統府的洗地文更證實報導不但沒有斷章取義、更無惡意下標。

凌濤指出，賴總統停止離題的「團結十講」，失言卻無止息，到南部風災持續大嗆災民，對自己曾經執政過的台南市民這麼不客氣，賴總統心態到底遇到什麼狀況？

凌濤質疑，災民屋頂帆布提出協助需求，賴總統拍拍肩回應自己要處理；高齡長者無力將泡水物件運送至室外，賴更大嗆，不能什麼都靠國軍、社區要利用天然災害訓練，如今，再度拿綠委郭國文質疑民眾手機不通的陳情，有這麼冷血嗎？

凌濤表示，總統府出面洗地，發出新聞稿還原對話，不寫還好，真相大白，民眾陳情提：「我們現在沒水沒電沒網路都沒有。」署長回應中華電信可以通，但災民回應：「遠傳也沒有啊！台哥大也沒有。」隨即消防署長已發現問題，回「這個我們來想辦法，我們跟中華電信來努力。」唯獨賴總統不死心，在上述對話之後還質疑「這位大哥，你稍等一下，郭國文可以啊？有啊。」不信任災民，還拿郭國文出來嗆災民，什麼樣的父母官會如此？

凌濤說，總統府的洗地文更證實媒體報導不但沒有斷章取義、更無惡意下標，新聞完整清楚的呈現真相，人民有智慧，看的很清楚。賴總統力捧綠委林俊憲、郭國文，排擠陳亭妃、狠嗆災民，台南市民恐怕現在會站在賴總統的對立面，勘災還搞政治，大開眼界。