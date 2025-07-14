詹鎮榮不反對總統兼任執政黨主席 但須有憲法分際

國民黨立委罷免案投票進入倒數，在野黨不滿執政黨主導大罷免，司法院大法官被提名人詹鎮榮今天表示，憲法並未明文禁止「總統兼任執政黨主席」，然而政治事務與憲法事務必須有所分際，所謂角色重疊的問題可以進行檢討，只不過在當代的憲政體制確實難以脫鉤。

立法院全院委員會今天審查大法官人事案，民眾黨立委陳昭姿詢問，我國總統是全民總統，還是特定政黨的超級領袖。詹鎮榮答詢時表示，「中華民國總統，當然是國家的總統。」

陳昭姿指出，2009年時任民進黨主席蔡英文公開批評，前總統馬英九兼任國民黨主席造成權力分立失衡、導致台灣憲政進入極大風險，不僅直接領導當時執政的國民黨，同時也掌握行政權跟立法權，破壞總統跟國會相互制衡的關係，詢問蔡英文相關說法是否正確。

詹鎮榮說明，憲法並未明文禁止「總統兼任執政黨主席」，然而政治事務跟憲法事務區隔，「我不反對兼任黨主席，但是要有憲法上的分際。」

陳昭姿說，蔡英文就任總統以後，同樣兩度兼任黨主席，如今賴清德總統依然如此，台灣也還是半總統制國家，所謂的憲政危機、權力分立失衡，是否因為換黨執政就不存在。詹鎮榮聽聞後則僅簡短回應「不會」。

陳昭姿再問，總統兼任黨主席破壞憲政體制，不僅造成權力分立失衡，更是棄守全民總統的格局，成為特定政黨的超級領袖，放眼世界民主程度越低的國家，權力分立失衡的狀況就越嚴重，是否同意檢討總統跟政黨主席角色重疊問題，避免政黨利益凌駕於國家利益之上。

詹鎮榮回應，這是一個可以思考的議題，不過在當代憲政運作、民主體制之下，總統與執政黨主席之間確實難以脫鉤。

陳昭姿也提及，立法院去年三讀國會改革法案，針對113年憲判字第9號，詹鎮榮在書面答覆提出不同意見，分別為總統到立法院進行國情報告；官員無故缺席備詢、拒絕答覆得處理罰緩，還有政府官員、公務員不配合調查委員會之調查得移送監察院，這些法條都被憲法法庭判決違憲，「我肯定你有提出不同意見的勇氣。」

陳昭姿詢問，賴總統在競選期間主張「總統有義務進行國情報告」，憲法法庭卻認為我國總統沒有義務，為何兩者說法不一。詹鎮榮說明，依照現行憲法規定，總統確實沒有義務進行國情報告，「我的見解是可以做合憲性解釋，可以把『應』解釋為不具有拘束性。」

此外，陳昭姿也提到，駐英國公使江雅綺涉嫌學歷造假，連續9年不實登載法學博士學位，科技部（今國科會前身）曾經召開審議會，詹鎮榮當時擔任審查小組副召集人，最後將其處以停權3年處分，是否支持如此決議內容。詹鎮榮表示，他身為小組成員之一，當時有堅決表達立場。