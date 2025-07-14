大法官被提名人詹鎮榮：萊豬憲判不涉產地標示 地方有決定空間

立法院全院委員會今天審查大法官被提名人詹鎮榮。詹鎮榮指出，2022年憲法法庭憲判字第6號判決（萊劑容許量權限）憲判範圍不涉及產地標示，在相關法規沒有改變的情況下，地方政府有自行決定要求產地標示和食材選用的空間。

含萊克多巴胺（瘦肉精，簡稱萊劑）的美豬（萊豬）2021年元旦起開放進口，台灣要求美豬落實原產地標籤，及標示萊克多巴胺殘留容許量（MRL），美方多次在「對外貿易障礙評估報告」質疑，此舉是暗示美國豬肉產品存在食安風險。

國民黨立委陳玉珍質詢指出，台美對等關稅談判過程，我方若接受美方條件，接受進口美豬、美牛無須相關標示，萊劑容許值則比照國際標準，她詢問，各地方政府能否基於保障學生健康，自行要求營養午餐標示豬牛產品是否含有萊克多巴胺？

詹鎮榮指出，在萊豬案的前提下，他個人認為地方有自行決定空間，如果情況改變，比如透過新的規範將「標示義務」入法，因為有當時跟萊豬案不同的跟法規範基礎，就另當別論，但在沒有改變的情況下，「標示和食材選用，這是地方有空間的」。

陳玉珍追問，萊劑殘留標準是由中央訂定，但地方政府基於保障學生安全，要求營養午餐標示，這是合憲的？詹鎮榮表示認同，因萊豬案的憲法法庭判決涉層範圍不及產地標示，只處理萊劑指定權限是在中央或地方。