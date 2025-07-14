藍指歲計賸餘未優先還債 綠：過去8年就還9318億

普發現金1萬元引發朝野激烈攻防，國民黨質疑民進黨未將歲計賸餘用於還債，卻不還稅於民。民進黨立院黨團書記長陳培瑜指出，蔡英文2016年執政以來，還債預算從首年編730億元、8年共8017億元，但實際還債金額為9318億元，比預期多了1300億元，且過去8年都未增加舉債數字，不解為何藍營要在反罷舞台上造謠。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤補充，藍白稱歲計賸餘可以全部拿來發現金，但「預算法」規定應優先用於還債和原本要舉債的建設，及其他的法定支出所用，絕對不是直接花光光，這次藍白將特別條例加碼到5450億元，要再舉債1350億元，借子孫的錢救罷免，有何道理？

此外，吳思瑤說明，國家累計歲計賸餘8385億元，已匡列使用的有3800億元「疫後強化經濟與社會韌性全民共享經濟成果特別預算」、150億元的「新式戰機採購特別預算」加上這次的特別條例，僅剩355億元。若普發現金，必須舉債支應。

她也稱，普發現金一次燒光國家2350億元，這筆錢可用於建造7艘海鯤號、育兒津貼可用7年、撥補癌症新藥可用47年、租金補貼可用8年，青年海外圓夢計畫235年，這些福利、建設的錢，不該讓藍白撒幣救罷免。