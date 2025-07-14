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兒少性侵案追訴期未考量現實難實現正義 陳慈陽：有違憲之虞

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
法官被提名人陳慈陽。記者潘俊宏／攝影
法官被提名人陳慈陽。記者潘俊宏／攝影

立法院全院委員會今天審查大法官被提名人陳慈陽。陳慈陽指出，現行刑法及民法對兒少性侵受害者的期限設定，未考量兒少性侵害受害人年紀，無法在期限內主張權利「可能有違憲之虞」。在立法者尚未填補立法漏洞前，大法官可以先行填補，但最後還是要尊重大院的明確規定。

民進黨立委郭昱晴質詢指出，許多兒少性侵受害者因內心恐懼或權力不對等下，無法在時效內揭露真相或主張權利，但刑法和民法針對兒少性侵害都有追溯及求償期限，是否違反憲法第16條的訴訟權與人格尊嚴？若有被害人主張違憲，大法官是否可以透過釋憲給予更彈性的法律解釋？

「以現實情況來講，可能會有違憲之虞。」陳慈陽表示，但是否真的違憲，司法上還是要看到事實證據跟相關法規才能做出決定，但大法官在立法者尚未填補立法漏洞前，可以先行填補，但最後還是要尊重大院的明確規定。

陳慈陽也同意郭昱晴所說，求償期限忽略兒少性侵害案件的特殊性，跟被害人自主求償能力限制，對求償權利造成侵害。

郭昱晴 性侵 大法官

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