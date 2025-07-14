賴清德稱不能什麼都靠國軍 蔣萬安：救災不是去教訓災民

賴清德總統日前南下勘災，面對災民請求國軍協助清運家中毀壞的大型物件，賴清德回「不能什麼事都靠國軍。」台北市長蔣萬安今天上午受訪呼籲民進黨中央官員，這個時候你應該要全力去救災，而不是去現場教訓災民。

蔣萬安今天出席內湖白石湖地區「聚落式污水處理設施」啟用，對於台中市長盧秀燕昨天轟賴總統不做正事搞鳥事，要中央應該要派黨公職撒人力下去救災，不過媒體今天也問蔣萬安，外界也質疑北市政，怎麼整個周末藍營都在反罷免?

蔣萬安說，他在市政上面都全力以赴，包括今天全國第一座聚落式的汙水管理系統啟用，他也來視察出席啟動典禮，至於南部發生災情，包括台北、台中等縣市也都第一時間派團隊下去全力協助救災。

蔣萬安也說，他也要呼籲民進黨中央官員們，這個時候應該要全力去救災，而不是去現場教訓災民，還在搞大罷免，還在持續製造社會對立，還在搞政治鬥爭。