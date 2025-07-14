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大法官被提名人陳慈陽：主張共產主義、分裂國土是言論自由

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
大法官被提名人陳慈陽。記者潘俊宏／攝影
大法官被提名人陳慈陽。記者潘俊宏／攝影

立法院全院委員會今天審查大法官被提名人陳慈陽。陳慈陽指出，他曾擔任釋字445號憲法法庭鑑定報告人，當時他就主張，共產主義、分裂國土這樣的言論是政治言論，屬於言論自由，應該尊重，並提及內政部長不能、也沒辦法解散政黨。

國民黨立委葛如鈞質詢指出，大法官職權之一是宣告政黨解散之判決，根據「憲法訴訟法」第77條，「政黨之目的或行為，危害中華民國之存在或自由民主之憲政秩序者，主管機關得聲請憲法法庭為宣告政黨解散之判決」，日前內政部長劉世芳高喊「讓賴清德作台灣國主人」，是否實質危害中華民國存在，內政部能否聲請解散民進黨。

陳慈陽說明，「憲法訴訟法」是將憲法增修條文作為其職權依據，而上述條文是參照德國精神，認為解散政黨要符合「暴力脅迫、武力破壞國家存在跟民主自由憲政」，這項要件。

葛如鈞質疑劉世芳的說法，是將總統跟人民視為「主人跟奴隸」，陳慈陽直呼「絕對不是」，中華民國是國民主權國家。他提到，自己過去在釋字445號解釋時提到，主張共產主義、分裂國土屬於政治言論，是言論自由，應該尊重，且內政部長不能、也沒辦法解散政黨。

此外，民進黨立委郭昱晴質疑，憲法法庭因藍白修正「憲法訴訟法」而停擺，但95%以上釋憲都是人民。陳慈陽表示各國憲法訴訟法規定中有原則及例外規定，但這次修法中沒看到，所以才會看到對人民權利保障的中斷，但這是立院職權，尊重立院職權。

憲法訴訟法 憲法法庭 內政部

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