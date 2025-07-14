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總統勘災未回應災民陳情？府駁斥促更正不實報導

中央社／ 台北14日電

總統府發言人郭雅慧今天表示，網媒一則報導誣稱總統於勘災時未正面回應災民陳情手機訊號，是斷章取義、惡意下標，媒體應立即更正不實報導內容。

總統府表示，網路媒體報導，「台南災民陳情『手機沒訊號」！賴清德竟回：郭國文的可以啊』報導」，誣稱總統勘災時未正面回應災民陳情手機訊號。

郭雅慧向媒體表示，這是一則罔顧事實、斷章取義的報導。還原當天狀況，總統在接受居民陳情後，於現場逐一確認各系統訊號狀況，在得知僅只有一家復訊，多家電信系統尚未恢復後，第一時間隨即請消防署協調處理，消防署也持續調度通訊車輛前往災區，盼最快效率、最大程度解決問題。

郭雅慧表示，不料該則報導刻意僅擷取總統與受災民眾對話其中一句，無視應如實呈現完整全貌的新聞倫理，以斷章取義手法惡意下標，扭曲真實，試圖誤導民眾，令人高度遺憾。

郭雅慧指出，自風災以來，全國軍、警、消、海巡、水、電，以及中央與各地方政府等各單位持續通力合作，推進各項災後復原工作，力求儘速恢復民眾正常生活，也盼全體民眾團結一致，共同提升全社會防衛韌性，打造更安全的韌性台灣。

她說，面對天然災害或各種極端情境，斷章取義不實報導無益於各項災後重建工作，籲媒體報導前應詳實查證，府方也要求媒體應立即更正該則不實報導內容，以維報信。

總統府發言人 災民 災後

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