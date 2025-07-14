快訊

32歲女星陳屍公寓9月無人知 生前最後訊息「幫我祈禱」成永別

桃園最「富」區曝光！ 在地人感慨：20年前什麼都沒有

開罰！時速76「龜速車」行駛內線 國道警察難忍：是想氣死誰

聽新聞
0:00 / 0:00

綠批徐榛蔚行政不中立、盧秀燕抹黑救災 不務正業忙反罷

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨發言人吳崢。圖／民進黨提供
民進黨發言人吳崢。圖／民進黨提供

大罷免下周登場，民進黨發言人吳崢批評，花蓮縣長徐榛蔚在領取客委會補助的活動，公然為國民黨立委傅崐萁反罷免造勢，還在文旦產銷大會宣傳反罷，違反行政中立，整個花蓮縣府從上至下變成傅崐萁選舉機器，拿人民納稅錢反罷免，圖謀自身政治利益。

另針對台中市長盧秀燕嗆「台中幫忙救災」，吳崢質疑，難道盧不是台灣一份子嗎？竟將救災當做個人政治籌碼拿來邀功，自己周末卻跑藍委造勢行程滿檔，顯然她眼中沒災情，只有政治算計，令人心寒，請藍營縣市長即刻停止此種作為，恪守職責，專心市政。

民進黨今日由發言人吳崢舉行「吸血花蓮國？花人民納稅錢反罷免 傅崐萁夫婦無法無天」記者會，會中羅列花蓮傅家行政不中立作為。

吳崢指出，上周六花蓮縣府主辦的「龍獅鼓舞響洄瀾晚會」，場外有工作人員舉牌不同意罷免，場內也發放反罷免文宣，即便民眾告知活動需行政中立，藍營黨務人員仍無視勸阻入場，甚至在活動宣傳上出現AB版邀請卡，收割中央補助偽裝成縣府自行舉辦的活動。

他也提及，花蓮縣政府邀農會產銷幹部所辦的文旦產銷大會上，傅崐萁卻訴求反罷免，但農會內部活動也是政府預算，主持活動的瑞穗農會理事長魏清河更是選委會監察小組委員，花蓮傅家卻明目張膽違反行政中立，傅更為阻止農民錄影嗆聲「我們溝通有問題？」，囂張行徑令人咋舌。

花蓮縣政府 大罷免 反罷

延伸閱讀

盧秀燕喊台中幫救災 她酸盧搞政治顧爛委 沒資格選總統

盧秀燕批賴總統救災不利只搞罷免 她反批盧：為她的話汗顏

花蓮罷團喊「心中有國旗」罷免傅崐萁 藍營批：綠假扮中華民國派

盧秀燕喊「台中幫救災」 綠揭3天跑10反罷場：救誰的災？

相關新聞

昔稱「美國總統叫國會議長下台是憲政災難」陳慈陽回應了

立法院全院委員會今繼續審查司法院大法官人事案，國民黨立委柯志恩詢問，大法官被提名人陳慈陽曾說「美國總統叫國會議長下台是憲...

賴清德討論災區手機訊號惹議？ 總統府搬全文自清

丹娜絲颱風過境後，南台灣居民還在恢復家園，有媒體報導，台南災民陳情「手機沒訊號」，賴清德總統卻回民進黨立委郭國文的可以；...

被質疑是「綠友友」 大法官被提名人陳慈陽稱從未有黨職

司法院大法官被提名人陳慈陽的妻子郭麗珍是現任民進黨仲裁委員，被質疑是「綠友友」。陳慈陽今天在立法院表示，妻子確實是民進黨...

賴清德稱不能什麼都靠國軍 蔣萬安：救災不是去教訓災民

賴清德總統日前南下勘災，面對災民請求國軍協助清運家中毀壞的大型物件，賴清德回「不能什麼事都靠國軍。」台北市長蔣萬安今天上...

大法官被提名人陳慈陽：主張共產主義、分裂國土是言論自由

立法院全院委員會今天審查大法官被提名人陳慈陽。陳慈陽指出，他曾擔任釋字445號憲法法庭鑑定報告人，當時他就主張，共產主義...

民進黨失民心、反民主、搞威權 是壓垮大罷免三根稻草

726大罷免倒數2周，聯合報系列報導今起見報，在全台各地聽取最真實的民意；多數民眾反對朝野惡鬥、當家鬧事，但善良的百姓「沉默是金」，投票率將是決定罷免殊死戰的勝負關鍵。7月13日南投罷綠議員投票雖失敗，但正反意見差距懸殊，壓倒大罷免的「三根稻草」逐漸浮現，反罷的「沉默螺旋」是否產生蝴蝶效應，對藍綠是一大警惕。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。