綠批徐榛蔚行政不中立、盧秀燕抹黑救災 不務正業忙反罷

大罷免下周登場，民進黨發言人吳崢批評，花蓮縣長徐榛蔚在領取客委會補助的活動，公然為國民黨立委傅崐萁反罷免造勢，還在文旦產銷大會宣傳反罷，違反行政中立，整個花蓮縣府從上至下變成傅崐萁選舉機器，拿人民納稅錢反罷免，圖謀自身政治利益。

另針對台中市長盧秀燕嗆「台中幫忙救災」，吳崢質疑，難道盧不是台灣一份子嗎？竟將救災當做個人政治籌碼拿來邀功，自己周末卻跑藍委造勢行程滿檔，顯然她眼中沒災情，只有政治算計，令人心寒，請藍營縣市長即刻停止此種作為，恪守職責，專心市政。

民進黨今日由發言人吳崢舉行「吸血花蓮國？花人民納稅錢反罷免 傅崐萁夫婦無法無天」記者會，會中羅列花蓮傅家行政不中立作為。

吳崢指出，上周六花蓮縣府主辦的「龍獅鼓舞響洄瀾晚會」，場外有工作人員舉牌不同意罷免，場內也發放反罷免文宣，即便民眾告知活動需行政中立，藍營黨務人員仍無視勸阻入場，甚至在活動宣傳上出現AB版邀請卡，收割中央補助偽裝成縣府自行舉辦的活動。

他也提及，花蓮縣政府邀農會產銷幹部所辦的文旦產銷大會上，傅崐萁卻訴求反罷免，但農會內部活動也是政府預算，主持活動的瑞穗農會理事長魏清河更是選委會監察小組委員，花蓮傅家卻明目張膽違反行政中立，傅更為阻止農民錄影嗆聲「我們溝通有問題？」，囂張行徑令人咋舌。