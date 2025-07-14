賴清德討論災區手機訊號惹議？ 總統府搬全文自清

丹娜絲颱風過境後，南台灣居民還在恢復家園，有媒體報導，台南災民陳情「手機沒訊號」，賴清德總統卻回民進黨立委郭國文的可以；總統府公布當下賴總統、消防署和災民的對話全文自清，並駁斥該報導。

總統府發言人郭雅慧指出，自風災以來，全國軍、警、消、海巡、水、電，以及中央與各地方政府等各單位持續通力合作，推進各項災後復原工作，力求盡速恢復國人正常生活，亦盼全體國人團結一致，共同提升全社會防衛韌性，打造更安全的韌性台灣。

根據總統府公布的逐字稿，賴總統在台南接受民眾陳情時，要求消防署長來說明手機訊號問題，接著還有其他民眾加入討論。

總統府公布賴總統與受災民眾談話全文如下：

民眾A：感謝總統來地方關心大家，這次事實上真的很嚴重，沒水、沒電、沒網路的一大堆，三間電信公司如果可以用基地台來，三、四小時都好啊，一些老人家有病痛也才有辦法聯絡。

總統：好您稍等一下，消防署長來，我有請他處理，消防署署長，這位大哥說通訊⋯⋯

民眾A：我是說，我也是這次的災民，感謝總統這次來給我們關心，這次是很嚴重沒錯，大家都知道很嚴重，啊你沒水、沒電、沒網路，老長輩或是年紀比較大的，身體病痛也無法聯絡啊，水電、電力、通訊要叫我們聯絡，我們就沒網路要怎麼聯絡？

總統：你趕快說明一下網路怎麼樣。

署長：報告一下，總統關心通訊的問題，所以這次台南地區調19台通訊車來，通訊車都用衛星電話處理這個問題，我剛剛手機會通耶？

民眾A：沒有耶！我們的都不會通，我們現在沒水沒電沒網路都沒有。

署長：中華電信會通啦？

民眾A：遠傳也沒有啊！台哥大也沒有，你如果是一些年齡比較大的，就沒辦法聯絡。

署長：沒關係，這個我們來想辦法，我們跟中華電信來努力。

總統：這位大哥，你稍等一下，郭國文可以啊？有啊。

署長：我們這邊都會通耶？

民眾B：報告總統，只有中華電信有，台灣大、遠傳都沒有。

民眾A：這都沒有，如果有我不會說謊啦。

民眾B：台灣大、遠傳都沒有。

民眾A：你如果用行動基地台，我們就⋯⋯幾小時也好啊。

總統：你那個不是行動基地台。

民眾A：你三家電信公司⋯⋯

總統：你那個行動基地台呢？好（示意說明）

民眾A：都沒有啊，有我不會跟你說沒有啦，這要跟總統老實說啊，這不能欺騙總統。

總統：在這個區域的是什麼基地台？

署長：我們跟中華電信再協調一下。

總統：好，讓他們再去處理。

民眾：好！感謝總統！