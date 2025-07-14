【重磅快評】賴清德掩不住急切才拿看板行銷林俊憲

賴清德勘災不忘政治，當眾稱讚子弟兵綠委林俊憲和郭國文發起募集帆布（選舉看板）救助行動，對綠委陳亭妃則表示「亭妃要講話，簡單就好」，毫不掩飾林俊憲才是自己人的心態，也為林俊憲選舉看板「汜濫成災」解套，獲得看板的災民還要感恩戴德，真是一舉數得。

丹娜絲颱風重創南台灣，總統賴清德勘災過程屢生爭議，最受關注的一場是他在七股、將軍勘災時當眾稱讚綠委林俊憲和郭國文發起募集帆布救助行動，對在場的綠委陳亭妃則表示「亭妃要講話，簡單就好，因為咱請部長來跟大家報告說，災害復原的情形」。陳亭妃委屈的表情寫在臉上，在網路瘋傳。

有藍營粉專解讀，綠營內戰已檯面化，果然林俊憲才是賴清德的心頭肉，網友紛紛留言「笑死，一整個不演了」、「亭妃委屈，但亭妃不說」、「都不演一下」、「有愛沒愛真的有差」、「台南這一局越來越好玩了」、「我不相信陳亭妃支持者吞得下這口氣」、「太明顯了啦」.....。

賴清德當眾稱讚林俊憲和郭國文發起募集帆布救助行動，其實郭國文 只是陪襯，主角是林俊憲，因為郭在下屆台南市長選戰中只是抬轎，真正坐轎的是林俊憲。無奈，林俊憲民調總是追不上陳亭妃，讓賴清德不免心急，剛好趁著勘災稱讚一下林俊憲捐看板。只是賴清德愛憎明顯，陳亭妃有多委屈，林俊憲就有多失分。

根據台南地方政界統計，在颱風之前林俊憲看板有616面、陳亭妃有333 面，許多看板是從去年就開始懸掛。這次林俊憲拆下100面選舉看板帆布，作為災區臨時遮蔽材料，林還有逾500面看板，數量還是遠遠超過陳亭妃。結果賴清德勘災還誇林俊憲，反要陳亭妃少講話，也難怪陳要哭哭了。

林俊憲看板之多，早被地方列為「三板奇觀」之一（光電板、棺材板、選舉看板），依政界人士參選花費的經驗計算，平均一個看板每月花費1萬3230元 ，用這個數字去試算兩年的花費，林俊憲約要花費1億9559萬元。藍委謝龍介更估林俊憲砸了3億元掛看板，更質疑林若當選要怎麼還這筆債？

林俊憲看板爭議最富戲劇性的情節是有網友發起「林俊憲看板酒精路跑」，一群人從台南高商走到林俊憲中西區服務處，沿路有15面看板，每見1面看板喝1杯，見林和賴清德合照就喝2杯，結果平均每人喝了22杯，有參賽者喝到吐。

影片散播後引來林俊憲留言挑戰，但改以苦茶代酒，促成第2次「林俊憲看板苦茶路跑」。這次從後甲圓環走到台南市立文化中心，全程14面看板，喝了22杯。林俊憲全程參加，並說明每面看板大多都是支持者情義相挺提供位置懸掛。

林俊憲把危機變轉轉，並稱讚網友有創意，他身為「始作俑者」走一趟下來「滿肚子苦水」，自己也覺得看板的確太多，打算先將議員提供的看板還回去。顯然林早有減少看板的打算，颱風重創台南，他立刻偕郭國文折掉100面看板，風災當前，的確讓對手找不到攻擊破口 。

林俊憲捐看板一舉數得，災民不僅能暫避風躲雨，社群媒體流傳穿著林俊憲背心的助理爬上屋頂綁帆布的影音，林俊憲形象加分不少。不過，林俊憲雖然少了百面路邊看板 ，但同時也增加百面災民屋頂看板，空拍機拍起來，效果十足，算來算去，林俊憲還真不吃虧。

只是，賴清德急切行銷林俊憲，壓制陳亭妃，讓這個嘉惠災民的義舉很難不被視為政治操作。過去選戰落幕也有不少競選旗幟、帆布改製環保袋，不過林俊憲在選前就能成功操作選舉看板，的確罕見。只是，低調行事或更能爭取認同，過度行銷不免操作過頭，恐怕成也賴清德，敗也賴清德。