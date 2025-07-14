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盧秀燕喊台中幫救災 她酸盧搞政治顧爛委 沒資格選總統

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨團幹事長吳思瑤。記者曾原信／攝影
民進黨團幹事長吳思瑤。記者曾原信／攝影

台中市長盧秀燕要求兼任民進黨主席的賴清德總統立刻停止大罷免，更嗆聲「我台中人還在幫你救災」，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤批評，盧秀燕人設大變，為救罷免而跳腳，恐是要競逐黨內更大權力，但不顧災民只搞政治，足以判定沒資格角逐總統大位。

吳思瑤批評，盧秀燕近日前往逾10個場次為國民黨立委站台造勢，不顧市民只顧爛委，擺著救災只搞政治，還要求停止罷免，因為台中人還在幫忙就災，但台灣有分台中、台北、台南？真心想角逐總統大位，怎會說出惡劣、毫無同理且殘酷無情政客語言？

她強調，政府上至賴清德總統，閣揆卓榮泰率領的至各部會都積極在救災，是誰不顧救災只顧造勢，不顧災民只在搞政治，就是台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕；反觀高雄市長陳其邁在第一時間前往國民黨執政的嘉義市，拿陳其邁對比盧秀燕，都能看出政客冷酷無情的本質。

盧秀燕 大罷免

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