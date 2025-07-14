蕭美琴捲袖捐血 盼國人提升韌性應對天災

蕭美琴副總統13日前往嘉義出席「地藏庵菩提樓捐助丹娜絲颱風救災款暨114年第一期社教研習班成果展」，並親自捲袖參與捐血活動。她期盼國人平時都能做好萬全準備提升韌性，讓災難發生時能有多一層保護，也期盼受災民眾能早日恢復原有生活。

包括國策顧問暨九華山地藏庵董事長黃俊森、立委王美惠、嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠及嘉義市議長陳姿妏等，皆出席活動。

蕭美琴抵達後，首先向地藏王菩薩參拜祈福，並與現場貴賓共同見證「捐助丹娜絲颱風救災專款」捐贈儀式。隨後她致詞表示，很感謝有機會參與九華山地藏庵捐血活動。捐血是一種福氣，代表自己身體健康，也有能力幫助別人，很高興今天也共襄盛舉一起捐血。

蕭美琴感謝九華山地藏庵長期從事地方公益與文教工作，不只是在地歷史文化的信仰中心，更在地方有困難時，第一時間伸出援手；平時也舉辦許多文化教育課程，讓所有嘉義鄉親在成長過程及人生不同階段中，都有不斷學習、貢獻才能的機會。

蕭美琴提到，丹娜絲颱風對嘉南地區造成嚴重影響，賴清德總統及行政院長卓榮泰這幾天都分別至嘉南地區關心災情。此次嚴重的災情造成海線及山線的電線受到嚴重損害，也提醒平時要做好更萬全的準備提高韌性。尤其台灣地震、天災、氣候變遷等挑戰不斷，平時做好準備，災難發生時也能有多一層保護。

蕭美琴指出，這幾天看到災民沒水、沒電，非常辛苦，但台電人員也非常積極，幾乎24小時冒著安全風險持續搶修，就是希望讓民眾早日恢復電力。希望社會互相給予更多鼓勵、彼此包容，讓大家全力救災，盡速恢復正常生活。

蕭美琴表示，台灣是個充滿愛心的社會，全世界提到台灣時，除肯定台灣的科技與民主外，也因為台灣是世界良善的力量而關心台灣。台灣在公益上出錢出力的人數比例在全世界數一數二，非常高興見證九華山地藏庵捐贈一千萬予嘉義縣、市政府，協助嘉南地區災民重建家園，向所有信徒表達感謝及肯定之意。

針對丹娜絲颱風導致許多民眾家園毀損，蕭美琴提到，她在美國就讀高中時期曾參加「habitat for humanity」志工活動，周末時協助較為辛苦的家庭油漆及重建家園。現在台灣正值學生的暑假期間，鼓勵各地青年回到故鄉協助長輩或親人整理家園。政府也會持續提供協助，做大家的後盾，並與地方政府共同合作，儘速恢復民眾原有的生活。