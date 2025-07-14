藍指普發現金是法律案未違憲 吳思瑤：通過的是鬼？

國民黨推動「強化韌性特別條例」納普發現金一萬元，面對綠營質疑侵犯行政院預算編列權，藍營主張三讀通過的是法律案而非預算案，並未違憲。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤直呼，通過的不是預算，難道是鬼阿？難道不是要舉債用子孫的錢救罷免？

吳思瑤強調，特別條例通過後要編特別預算，特別預算就是預算，就是人民納稅錢，「2350億元不是預算那是什麼」，那拿國民黨黨產或民眾黨前主席柯文哲貪汙錢支應，就不會是國家預算，但這是另當別論。國民黨通過的是國家預算，且是要用舉債為之。

話鋒一轉，吳思瑤指出，中國公然介選，也介入罷免，除了慣用的文攻武嚇，也動員台商返台投票，甚至可能有中國資金協助藍委反罷，近期又有新招，提早進行認知作戰一條龍，「藍白通過這筆普發現金，跟中國的唱和論述上，國共合作可說變本加厲」。