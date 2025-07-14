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是否支持退休警消年金調整？ 陳慈陽：尊重立院職權

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
大法官被提名人陳慈陽。圖／本報資料照片
大法官被提名人陳慈陽。圖／本報資料照片

立法院全院委員會今天繼續審查大法官人事，司法院大法官被提名人陳慈陽曾是考試院考試委員，並曾參與軍公教年金改革案，國民黨立委陳玉珍詢問他對立法院日前修法回復退休警消替代率看法。陳慈陽表示，自己從學者到現在想法都沒變，一切尊重立法權，強調當初的年金改革案，也有獲得立法院共識同意。

陳慈陽在2017年時獲前總統蔡英文提名、立法院同意，擔任考試院第12屆考試委員，曾參與推動軍公教年金改革案，將軍公教退休人員所得替代率逐年遞減到最高僅62.5%，但立法院在今年1月三讀修正通過「警察人事條例第35條修正案」，將警消退休人員所得替代率依其任期年資調整，最高可達80%，賴清德總統已於4月公告後生效。

陳玉珍今天詢問陳慈陽，當時擔任考試委員，是有完成蔡英文交付的年金改革任務？當時也說相當尊重立法院職權，那請問現在還是抱持同樣想法嗎？對於提高警消所得替代率及停砍公務人員退休金等議題是要尊重立法院還是說不應走回頭路？

陳慈陽回應，年金改革是多任以來考試院長的期待，但各黨對各部會意見不同，當時的方案有獲當時立院的共識，自己也相當尊重國會、立法院立法權；自己從學者至今的想法都一貫，只要是在憲法秩序及價值內，對於最高民意機關都是予以尊重。

大法官被提名人陳慈陽。記者李成蔭／攝影
大法官被提名人陳慈陽。記者李成蔭／攝影

蔡英文 立法院 年金改革

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