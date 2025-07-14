被質疑是「綠友友」 大法官被提名人陳慈陽稱從未有黨職

司法院大法官被提名人陳慈陽的妻子郭麗珍是現任民進黨仲裁委員，被質疑是「綠友友」。陳慈陽今天在立法院表示，妻子確實是民進黨仲裁委員，但夫妻共營婚姻生活，無關乎個人職業發展選擇，強調自己過去曾任公職，也從未兼任政黨職務，足以證明自己立場超然。

立法院全院委員會今天繼續審查大法官人事案。民眾黨立委林國成表示，立法院去年審查大法官人事案，7位被提名人全部未獲通過，其中僅有一位劉靜怡堅持個人主張、沒有受到上層壓力影響，因此民眾黨團一致投下贊成票，大法官負責維護與解釋憲法，既不能是綠友友，也不能做乖乖牌。

林國成詢問，陳慈陽過去跟民進黨關係密切，未來若通過提名會有什麼取捨。陳慈陽說，他過去擔任考試委員，從未兼職政黨職務，僅有受邀參加職權相關演講報告，「證明我就是基於超然地位，行使考試委員職務。」

林國成再問，陳慈陽過去有綠友友背景，現在是否有家人擔任民進黨重要職務。陳慈陽則坦言，妻子郭麗珍為現任民進黨仲裁委員，「但是夫妻除了共營婚姻生活、家庭關係及親子關係，個人職業發展為自己所決定。」

林國成表示，民進黨算是正當政黨，家人擔任職務無所謂，但是大法官必須以憲法為重，不能有明顯黨派色彩，不要讓人有綠友友的感覺。陳慈陽聽聞後再度強調，「我在考試委員任內，絕對沒有這樣的情形。」

林國成詢問，針對廢除死刑議題，陳慈陽曾經提出看法，認為死刑為侵犯生命的行為，如今身為大法官被提名人有何看法。陳慈陽答詢時說明，除了堅守憲法價值核心，還要兼顧國民情感及價值共識，「我可以理解也認可死刑存在，而且感同身受。」

此外，針對立法院三讀修正法院組織法，明定公開法庭審理直播相關規定，基本上採用事實審不公開、法律審公開，林國成也詢問其有何看法。

陳慈陽表示，相關修法已經三讀通過，自己尊重立法院的決定，法律審以開放直播為原則，事實審則是採用例外公開，最後由法官依照職權認定。

林國成問，823重啟核三公投即將登場，陳慈陽過去主張反對核能，七大工業國陸續將核電視為綠色能源，未來是否會將此觀念帶進大法官會議？

陳慈陽回應，這是他在將近30年前提出的看法，後來擔任考試委員全力專注在考試院職權，「對於環境法這一塊，已經沒有再做接觸」。林國成聽聞後說，面對時代轉變看法也會轉變，「過去反核有理，現在需要理性」，千萬不能把過去的堅定想法套用在憲法解釋。