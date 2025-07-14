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南部有民眾受災..蔣萬安怒轟：綠護國遶境變「笑不出來笑話」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天上午到白石湖出席北市首座聚落式污水處理設施啟用。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天上午到白石湖出席北市首座聚落式污水處理設施啟用。記者林麗玉／攝影

南部受災嚴重，台中市長盧秀燕昨批賴總統南下勘災姍姍來遲，還說「不能什麼事情都靠國軍？」北市長蔣萬安今被問此事，並問本周護國大遶境就要前進北市，蔣萬安重砲回擊，表示台灣人民還在受苦，民進黨辦這場護國遶境已成「笑不出來的笑話」。

蔣萬安今天上午到白石湖出席北市首座聚落式污水處理設施啟用，對於南部還有許多民眾因颱風受災，台中市長盧秀燕批賴總統任災民哀號，還在搞大罷免，不做正事搞鳥事。

蔣萬安今天也表示，(丹娜絲)颱風已經過境一周，但是我們看到南部的鄉親還在受苦，有接近上萬的民眾家裡沒有電可以用，家裡都持續在泡水，令人看了相當心痛。北市府第一時間除了支援嘉義，也支援台南救災復原，愛這片土地要付諸行動，呼籲中央官員全力救災，不過再搞大罷免，不是去教訓災民，不要再對立，不要再內耗。

媒體追問，對於民進黨的護國大遶境本周就要前進台北市，蔣萬安說，現在全台灣民眾都會看見，有多少本來應該全力投入救災的民進黨政治人員，現在還在一心搞大罷免，台灣人民還在受苦，民進黨在辦這場「護國大遶境」，已經成為笑不出來的笑話。

蔣萬安 大罷免 北市府

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