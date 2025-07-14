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賴總統台南勘災發言遭曲解 當事人：老友溝通直率

中央社／ 台南14日電

颱風丹娜絲侵襲重創台南，總統賴清德11日到七股區勘災，回應民眾談話遭部分媒體曲解，當時曾發言的七股區西寮里西興宮主委陳慶蒼指稱因與賴總統熟識多年，雙方溝通較直率。

颱風丹娜絲強風及豪大雨對台南造成嚴重影響，賴總統11日二度到台南視察災後復原進度，在七股區有民眾當面向賴總統提出訴求，有媒體報導賴總統回應時指稱「不能什麼事情都靠國軍」，批評政府不派國軍協助救災。

總統府發言人郭雅慧在11日晚間說明，總統是提醒國軍依規定不得進入民宅，民眾的建議有執行為難之處，卻遭某媒體罔顧事實、惡意扭曲，對辛苦投入救災的國軍更是非常不公平。

當天向曾向賴總統陳述狀況的陳慶蒼，今天告訴中央社記者，他從賴總統還是「賴醫師」時就熟識至今，兩人已是數十年老友，因此說話語氣往往比較直率不經修飾，彼此也都有溝通上的默契可以理解，當天大家都是為了故鄉好，針對救災方法在討論。

陳慶蒼表示，這次颱風在嘉義、台南沿海一帶造成嚴重災情，電線桿大概倒了一半，台電從外縣市調派大批人員支援搶修，國軍也是在第1天就進駐七股，日夜都有人協助救災，相當辛苦，而賴總統則在災情發生後4天內就到台南勘災2次，相當關心民眾需求。

當天陪同賴總統勘災的民進黨立委郭國文表示，陳慶蒼與賴總統原就熟識多年，當時現場對話內容完全感受不到「嗆聲」氣氛，賴總統與台南市府傾聽民眾需求，連日來除了國軍人力，也動員義警、義消等民力進駐災區。

郭國文表示，有人刻意透過扭曲總統講話內容，營造政府不救災假象，但真正不救災的就是這群人，目的是把救災搞臭，成為「反罷免」助力而已。

國軍 台南

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