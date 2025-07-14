館長向「死敵」道歉世紀大和解 林佳新：格調已經勝過我

全台大罷免將於7月26日投票，藍綠將此戰視為2026大選前哨戰，網紅「館長」陳之漢過去曾數度與有「最強菜農」之稱的林佳新槓上，雙方曾隔空開嗆，近日陳之漢多次為藍營立委站台，昨更公開向林佳新道歉，林佳新則在臉書發文「他先說出那句抱歉，格調已經勝過我」，兩人上演大和解。

「館長」陳之漢過去曾自創電商平台，開賣厄瓜多白蝦，林佳新當時曾砲轟他貶低台灣農漁業，兩人隔空開嗆，後來館長開賣220元便當挨轟太貴，館長怒嗆網友，林佳新又開酸館長，但近日館長多次為藍營立委站台，林佳新昨晚在臉書發文，指館長在「反惡罷救民主戶外開講」台上公開向他道歉，他表示「都沒有關係，只要能幹掉民進黨就好了！」

林佳新臉書發文指，「剛剛館長在台上跟我道歉，我也要跟所許多民眾黨支持者說聲抱歉，過去或許是我們的個性使然，為了心中過去那個「正義」所以針鋒相對過，但國難當頭，館長比我有勇氣，一直站在第一線反抗民進黨，他已不用跟我道歉，他先說出那句抱歉，格調已經勝過我，讓我們一起守下這一關 」。