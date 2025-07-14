快訊

川普加碼軍援烏克蘭愛國者飛彈 砲轟普亭「白天客氣、晚上空襲」

南投市長綠帽疑雲！妻與舊愛曖昧合照、對話紀錄曝光 政壇震撼

民調／藍營須催出逾5成5投票率 否則「大罷免」將險勝

館長向「死敵」道歉世紀大和解 林佳新：格調已經勝過我

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
網紅「館長」陳之漢過去曾數度與有「最強菜農」之稱的林佳新槓上，雙方曾隔空開嗆，近日陳之漢多次為藍營立委站台，昨更公開向林佳新道歉，林佳新則在臉書發文「他先說出那句抱歉，格調已經勝過我」。圖／翻攝自林佳新臉書
網紅「館長」陳之漢過去曾數度與有「最強菜農」之稱的林佳新槓上，雙方曾隔空開嗆，近日陳之漢多次為藍營立委站台，昨更公開向林佳新道歉，林佳新則在臉書發文「他先說出那句抱歉，格調已經勝過我」。圖／翻攝自林佳新臉書

全台大罷免將於7月26日投票，藍綠將此戰視為2026大選前哨戰，網紅「館長陳之漢過去曾數度與有「最強菜農」之稱的林佳新槓上，雙方曾隔空開嗆，近日陳之漢多次為藍營立委站台，昨更公開向林佳新道歉，林佳新則在臉書發文「他先說出那句抱歉，格調已經勝過我」，兩人上演大和解。

「館長」陳之漢過去曾自創電商平台，開賣厄瓜多白蝦，林佳新當時曾砲轟他貶低台灣農漁業，兩人隔空開嗆，後來館長開賣220元便當挨轟太貴，館長怒嗆網友，林佳新又開酸館長，但近日館長多次為藍營立委站台，林佳新昨晚在臉書發文，指館長在「反惡罷救民主戶外開講」台上公開向他道歉，他表示「都沒有關係，只要能幹掉民進黨就好了！」

林佳新臉書發文指，「剛剛館長在台上跟我道歉，我也要跟所許多民眾黨支持者說聲抱歉，過去或許是我們的個性使然，為了心中過去那個「正義」所以針鋒相對過，但國難當頭，館長比我有勇氣，一直站在第一線反抗民進黨，他已不用跟我道歉，他先說出那句抱歉，格調已經勝過我，讓我們一起守下這一關 」。

林佳新在臉書的發文也吸引許多網友留言，有人說「世紀大和解」、「這個擁抱很棒」、「兩人都很有格調跟風度」...。他今早又再度發文，「在螢光幕前我們從來不掩飾自己，因為劉寶傑那句「農民林佳新」所以大家認識了我 ，農民是我一輩子的本業，即使走得再遠都不敢拋棄的職業，因為那是我紀念阿嬤的方式，所以我還是要告訴館長，有天大家再口誤了，我還是會義無反顧地站出來罵你唷！」

網紅「館長」陳之漢過去曾數度與有「最強菜農」之稱的林佳新槓上，雙方曾隔空開嗆，近日陳之漢多次為藍營立委站台，昨更公開向林佳新道歉，林佳新則在臉書發文「他先說出那句抱歉，格調已經勝過我」。圖／翻攝自林佳新臉書
網紅「館長」陳之漢過去曾數度與有「最強菜農」之稱的林佳新槓上，雙方曾隔空開嗆，近日陳之漢多次為藍營立委站台，昨更公開向林佳新道歉，林佳新則在臉書發文「他先說出那句抱歉，格調已經勝過我」。圖／翻攝自林佳新臉書

館長 陳之漢 林佳新

延伸閱讀

大罷免牽動立院席次…藍白整軍力抗 綠圖謀一黨獨大

10月前普發現金1萬元綠反彈 韓國瑜借鑑國外：對弱勢很重要

館長喊話台灣不可沒徐巧芯 痛批曹興誠才是三姓家奴

影／赴藍營團結晚會助講 館長：民進黨只重人文不重基礎建設

相關新聞

館長向「死敵」道歉世紀大和解 林佳新：格調已經勝過我

全台大罷免將於7月26日投票，藍綠將此戰視為2026大選前哨戰，網紅「館長」陳之漢過去曾數度與有「最強菜農」之稱的林佳新...

普發現金挨酸「花錢愚民」　民進黨：花你的錢買他的票

在國民黨力推下，立法院日前通過強化韌性特別條例，並匡列2350億元，要求行政院10月底前普發現金1萬元。民進黨批評，這是...

民眾黨今早10點半赴竹市棒球場考察 雙罷酸新竹執政的：時空錯亂

台灣民眾黨立法院黨團今天早上10點半將考察新竹棒球場，黨團總召黃國昌、立委劉書彬、新竹市代理市長邱臣遠、立院黨團主任陳智...

罷戰最前線／中永和一團雙罷 張智倫林德福誰壓力大？

新北市中和、永和向來是藍軍優勢區，但這兩區的國民黨立委張智倫、林德福，在此次大罷免浪潮中也進入三階投票，張、林不敢輕忽，審慎應戰。中和與永和雖是各自獨立的立委選區，但雙和罷團卻合而為一，一團罷兩邊，隨著罷免投票進入最後衝刺階段，罷團強調「游擊戰是日常」，而綠營人士則在張智倫和林德福之中，點名「他」的壓力較大。

【專家之眼】還想考公務員？邦無道，富且貴焉，恥也

日前，同樣是公務體系中的新北地檢署，有9名檢察官請辭，這並不是一個意外或是偶發事件，而是一個趨勢，那就是人才流失。當優秀...

【總編開箱】任災民過7天沒電日子 賴政府顧人命還是顧政權

丹娜絲颱風強風豪雨造成台南、嘉義部分地區成重災區，即使台電人員日以繼夜搶修，仍有民眾過了7天沒電的日子，很難想像這是21...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。