快訊

川普加碼軍援烏克蘭愛國者飛彈 砲轟普亭「白天客氣、晚上空襲」

南投市長綠帽疑雲！妻與舊愛曖昧合照、對話紀錄曝光 政壇震撼

民調／藍營須催出逾5成5投票率 否則「大罷免」將險勝

民眾黨今早10點半赴竹市棒球場考察 雙罷酸新竹執政的：時空錯亂

聯合報／ 記者王駿杰郭政芬／新竹即時報導
台灣民眾黨立法院黨團今天早上10點半將考察新竹棒球場，黨團總召黃國昌、立委劉書彬、新竹市代理市長邱臣遠、立院黨團主任陳智菡等人出席。圖／報系資料照
台灣民眾黨立法院黨團今天早上10點半將考察新竹棒球場，黨團總召黃國昌、立委劉書彬、新竹市代理市長邱臣遠、立院黨團主任陳智菡等人出席。圖／報系資料照

台灣民眾黨立法院黨團今天早上10點半將考察新竹棒球場，黨團總召黃國昌、立委劉書彬、新竹市代理市長邱臣遠、立院黨團主任陳智菡等人出席，黨團指出，今天除了要確認目前新竹棒球場改善工程進度，並為人民追究12億元公帑蒸發的責任。

罷免案倒數兩周，中選會日前公布遭停職新竹市長高虹安罷免案，針對罷免理由書包括新竹棒球場等7大理由，高虹安答辯，市府改善棒球場期間，曾遭統包商惡意拖延等，已將相關物證、事證均移送檢調告發，並持續修復新竹棒球場，還給新竹市民公道。

對此，台灣民眾黨立法院黨團今天早上將會同教育部、體育署、交通部共同前往新竹棒球場考察，黨團說明，蔡英文前總統與前新竹市長林智堅，引以為傲的前瞻政績「新竹棒球場」投注大量預算，號稱要提升全國棒球賽事與球迷觀賽品質。三次大幅增加預算、總預算暴增為近12億元，卻在打了兩場比賽後就從封存。

黨團指出，施工廠商以保全證據為由，以各種法律程序拖延、阻撓接任的市府團隊改善，監察院、廉政署到檢調至今更「查無不法」。今天將確認目前新竹棒球場改善工程進度，並為人民追究12億元公帑蒸發的責任。

新竹雙罷發言人林志潔在臉書回應，棒球場有什麼違法亂紀，請趕快去地檢署告發，趕快去檢舉讓監察院糾舉彈劾，地檢署每天都可受理告發，監察院也很願意受理檢舉。然後，最重要的，就是請趕快施工履約，讓新竹棒球場和停車場可以運作，「現在妳和妳的代理市長是執政者，不是在野監督者，一直在監督前朝，妳是不是時空錯亂？」

林志潔說，如果政績好棒棒，那幹嘛擔心別人罷免？成天羞辱罷團騷擾罷團濫告罷團，對自己政績有信心，就請坦然接受市民評分。反過來說，如果一個縣市首長一直無法以執政者自居，老是時空錯亂在監督前市府，無法承擔起治理城市的責任，那被罷免，不是剛好而已嗎？

罷免 棒球場

延伸閱讀

現身新竹挺雙罷 柯建銘談「普發一萬」：絕對違法違憲　

新竹罷團3天2度補新事證另類催票 指控鄭正鈐疑刪LINE滅證

新竹雙罷告鄭正鈐違反國安、貪汙今至北檢補證據 鄭：極盡抹黑抹紅

影／鄭正鈐再告新竹雙罷童軍營照片合成造謠 林志潔：有查證

相關新聞

館長向「死敵」道歉世紀大和解 林佳新：格調已經勝過我

全台大罷免將於7月26日投票，藍綠將此戰視為2026大選前哨戰，網紅「館長」陳之漢過去曾數度與有「最強菜農」之稱的林佳新...

民眾黨今早10點半赴竹市棒球場考察 雙罷酸新竹執政的：時空錯亂

台灣民眾黨立法院黨團今天早上10點半將考察新竹棒球場，黨團總召黃國昌、立委劉書彬、新竹市代理市長邱臣遠、立院黨團主任陳智...

罷戰最前線／中永和一團雙罷 張智倫林德福誰壓力大？

新北市中和、永和向來是藍軍優勢區，但這兩區的國民黨立委張智倫、林德福，在此次大罷免浪潮中也進入三階投票，張、林不敢輕忽，審慎應戰。中和與永和雖是各自獨立的立委選區，但雙和罷團卻合而為一，一團罷兩邊，隨著罷免投票進入最後衝刺階段，罷團強調「游擊戰是日常」，而綠營人士則在張智倫和林德福之中，點名「他」的壓力較大。

【專家之眼】還想考公務員？邦無道，富且貴焉，恥也

日前，同樣是公務體系中的新北地檢署，有9名檢察官請辭，這並不是一個意外或是偶發事件，而是一個趨勢，那就是人才流失。當優秀...

【總編開箱】任災民過7天沒電日子 賴政府顧人命還是顧政權

丹娜絲颱風強風豪雨造成台南、嘉義部分地區成重災區，即使台電人員日以繼夜搶修，仍有民眾過了7天沒電的日子，很難想像這是21...

副總統蕭美琴不公開勘災行程 議員酸：現在流行快閃？

副總統蕭美琴今天來嘉義地區只有嘉義市九華山地藏庵公開行程，接著傳出有到嘉義縣關切災情，期間縣長翁章梁、立委蔡易餘都有陪同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。