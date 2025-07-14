民眾黨今早10點半赴竹市棒球場考察 雙罷酸新竹執政的：時空錯亂

台灣民眾黨立法院黨團今天早上10點半將考察新竹棒球場，黨團總召黃國昌、立委劉書彬、新竹市代理市長邱臣遠、立院黨團主任陳智菡等人出席，黨團指出，今天除了要確認目前新竹棒球場改善工程進度，並為人民追究12億元公帑蒸發的責任。

罷免案倒數兩周，中選會日前公布遭停職新竹市長高虹安罷免案，針對罷免理由書包括新竹棒球場等7大理由，高虹安答辯，市府改善棒球場期間，曾遭統包商惡意拖延等，已將相關物證、事證均移送檢調告發，並持續修復新竹棒球場，還給新竹市民公道。

對此，台灣民眾黨立法院黨團今天早上將會同教育部、體育署、交通部共同前往新竹棒球場考察，黨團說明，蔡英文前總統與前新竹市長林智堅，引以為傲的前瞻政績「新竹棒球場」投注大量預算，號稱要提升全國棒球賽事與球迷觀賽品質。三次大幅增加預算、總預算暴增為近12億元，卻在打了兩場比賽後就從封存。

黨團指出，施工廠商以保全證據為由，以各種法律程序拖延、阻撓接任的市府團隊改善，監察院、廉政署到檢調至今更「查無不法」。今天將確認目前新竹棒球場改善工程進度，並為人民追究12億元公帑蒸發的責任。

新竹雙罷發言人林志潔在臉書回應，棒球場有什麼違法亂紀，請趕快去地檢署告發，趕快去檢舉讓監察院糾舉彈劾，地檢署每天都可受理告發，監察院也很願意受理檢舉。然後，最重要的，就是請趕快施工履約，讓新竹棒球場和停車場可以運作，「現在妳和妳的代理市長是執政者，不是在野監督者，一直在監督前朝，妳是不是時空錯亂？」

林志潔說，如果政績好棒棒，那幹嘛擔心別人罷免？成天羞辱罷團騷擾罷團濫告罷團，對自己政績有信心，就請坦然接受市民評分。反過來說，如果一個縣市首長一直無法以執政者自居，老是時空錯亂在監督前市府，無法承擔起治理城市的責任，那被罷免，不是剛好而已嗎？