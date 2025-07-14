【專家之眼】還想考公務員？邦無道，富且貴焉，恥也

日前，同樣是公務體系中的新北地檢署，有9名檢察官請辭，這並不是一個意外或是偶發事件，而是一個趨勢，那就是人才流失。當優秀人才再也不想當公務員，後果很嚴重。

去年，一名39歲的勞動部吳姓公務員被發現吊死在辦公室，震驚社會，其實，這只不過是目前整個公務體系的縮影，無能無德的上級已經讓下級受不了，最後以自殺的方式控訴上級。影響所及，公務員錄取率又爬升了一階。

日前，公務人員高考三級考試暨普通考試剛考完。考選部指出，到考率高考三級為59.66%，初估錄取率17.95%。歷年高考錄取率如下：民國98年5.76％、99年5.00％、100年7.70％、101年7.41％、102年7.37％、103年7.97％、104年9.56％、105年10.08％、106年9.5％、107年9.9％、108年10.72％、109年9.75%、110年10.52%、111年10.45%、112年15.31%、113年16.77%。錄取率越高，就意味著越來越沒有人想當公務員。為什麼以前讓人稱羨的職業，如今淪落到這個地步？都是總統惹的禍！

我的老師說：「邦有道，穀；邦無道，穀，恥也」，翻成白話就是：「總統公正無私，是人才，就應該出來當公務員，以造福百姓；總統要是整天搞惡鬥，這時候，如果還出來當公務員，那就是助紂為虐，可恥啊」。我的老師還說：「邦無道，富且貴焉，恥也」，翻成白話就是：「總統一心謀私，竟然有公務員升官發財，那麼，那些公務員一定是做了見不得人的事啊」。

在蔣經國的時代，我會建議優秀人才考公務員。因為，蔣經國一心為國、有智慧有遠見，你考高普考，那是在為國家做事，那時當公務員是光榮的，國家的進步，有你的一份；現在，你考高普考，你是在為某一黨，為某個私人利益在做事。司法的不公、房價的不義、詐騙猖獗、中產消失、社會愈發對立、階層更不流動，你也是「共犯」。

匹配是一個很重要的概念：上級是否匹配得上你？這種說法聽起來有點不知好歹，但卻是謀職時很關鍵的一道自考題，畢竟，「良禽擇木而棲，賢臣擇主而事」，孔子也說「道不同不相為謀」。如果作為公務員的最高長官，能力也不行、品德也不行：打壓異己、爭權奪利、煽風點火、冷酷無情，那麼，他能用什麼人，也就八九不離十！在這樣的職場文化中，先不管薪水高低（薪水高低完全是次要的），執行的都是錯誤的政策、做的都是不利台灣的事、不但不被尊重，還要被作賤，甚至替上級造假、說謊、掩蓋、銷毀證據、背黑鍋，做的盡是見不得人的勾當，就算被重用，問題是值得嗎？不會有東窗事發的一天嗎？不會有報應嗎？家人不會被連累嗎？那還用說！