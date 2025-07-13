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丹娜絲重創雲嘉南 劉世芳勉替代役男投入災後復原

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
劉世芳13日特別邀請中央警察大學楊源明校長及台灣警察專科學校校長方仰寧前往成功嶺慰勉，與替管中心執行長沈哲芳一起鼓勵役男不畏艱難。圖／內政部提供
劉世芳13日特別邀請中央警察大學楊源明校長及台灣警察專科學校校長方仰寧前往成功嶺慰勉，與替管中心執行長沈哲芳一起鼓勵役男不畏艱難。圖／內政部提供

丹娜絲重創中南部，內政部劉世芳指示替代役訓練管理中心，調度成功嶺基礎訓練中的替代役警大、警專畢業生1350人支援，自14日至17日乘坐40部專車前往台南市、嘉義縣市、雲林縣救災，劉也親自向當地縣市長說明役男訓練及支援內容，並建立聯繫窗口。

劉世芳表示，此次參與支援的替代役役男，皆完成初級救護技術員（EMT-1）、防災士及志願服務等專業訓練課程，具緊急應變、協作救援及社區服務等專長能力。此次任務是依替代役實施條例規定，實施基礎訓練課程中的實務訓練，能實地應用所學，更展現替代役訓練對國家防災力的具體貢獻。

劉世芳13日特別邀請中央警察大學楊源明校長及台灣警察專科學校校長方仰寧前往成功嶺慰勉，與替管中心執行長沈哲芳一起鼓勵役男們不畏艱難，展現堅強韌性與高度使命感。

她也勉勵所有役男，協勤務必確保自身安全、聽從指揮、互助合作、保持熱忱，克服天氣炎熱、作業環境困難的挑戰，並強調內政部將持續作為大家最堅實的後盾，共同面對挑戰，守護國家與人民的福祉。

替代役 成功嶺 役男 劉世芳 內政部

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