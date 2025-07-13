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副總統蕭美琴不公開勘災行程 議員酸：現在流行快閃？

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
副總統蕭美琴在個人臉書表示，今天到嘉義，關心養殖漁業災情，同時慰問在第一線持續搶修的台電同仁，贈予慰勉金。圖／翻攝蕭美琴臉書
副總統蕭美琴在個人臉書表示，今天到嘉義，關心養殖漁業災情，同時慰問在第一線持續搶修的台電同仁，贈予慰勉金。圖／翻攝蕭美琴臉書

副總統蕭美琴今天來嘉義地區只有嘉義市九華山地藏庵公開行程，接著傳出有到嘉義縣關切災情，期間縣長翁章梁、立委蔡易餘都有陪同，但是這樣的勘災行程惹來縣議員黃金茂在臉書以「現在流行快閃嗎？」為題，批評從中央到縣府大官來布袋、義竹勘災，都是「私下、不公開」，偷偷的來是怎樣？

曾任2屆義竹鄉長的議員黃金茂在臉書發文表示，數次跟黃政傑鄉長同行到災區勘災及協助搶修復電、家園重建等工作，被部分鄉親幹譙問候，均坦然面對虛心受教，「真心懂大家的辛苦」但、真的不懂為什麼？從中央到縣府大官來布袋、義竹勘災，都是「私下、不公開」，偷偷的來是怎樣？？？聽說今天7/13副總統蕭美琴來嘉義縣新塭、義竹新店漁業養殖協會，以及政傑鄉長巧遇在下溪洲台電松巡課，不知道大家的感受和看法如何？ 「顏色不對笑罵由人」。

黃金茂說，義竹鄉還有5村近千戶停電中，養殖戶也有損失，數次和鄉長黃政傑勘災時，都會遇到鄉民不滿情緒，有時會感嘆「有功無賞 打破要賠」，然而民代要體諒受災戶心情承受下來，仍積極聯絡台電人員修復通電，幫忙爭取政府對於受災戶從優補助。

上午副總統蕭美琴到嘉義市時，就有傳言會去嘉義縣勘災，但是因為行程不公開，都不知道她的勘災地點，傳民眾分別到各地的變電所蹲點守候，後來聽說都被蔡易餘勸離…因此沒有出現民眾喊話的情形。

蕭美琴在個人臉書發文，今天到嘉義，關心養殖漁業災情，同時慰問在第一線持續搶修的台電同仁，贈予慰勉金。一路上看見許多受損的樹木與房屋，讓人相當不捨。災後停電確實相當難熬，但台電人員不分晝夜，持續調派人力，在高溫、悶熱的天氣中搶修、復電，相當辛苦，也令人感佩。希望大家能用愛與支持，在生活不便時展現溫暖與善意。

嘉義縣議員黃金茂在個人臉書發文，從中央到縣府大官來布袋、義竹勘災，都是「私下、不公開」，偷偷的來是怎樣？？？圖／翻攝黃金茂臉書
嘉義縣議員黃金茂在個人臉書發文，從中央到縣府大官來布袋、義竹勘災，都是「私下、不公開」，偷偷的來是怎樣？？？圖／翻攝黃金茂臉書

議員 行程 蕭美琴 災後 嘉義 台電 受災戶 停電

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