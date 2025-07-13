颱風重創南台灣...蔣萬安籲「中央勿內耗」喊話賴總統：別再搞政治鬥爭

大罷免投票倒數，藍營大咖周末紛紛到各地協助補選，台中市長盧秀燕批評，南台灣災情嚴重卻不見任何中央政府資源協助救災。台北市長蔣萬安也說，地方政府資源、人力全數都派下去，呼籲中央不要再「內耗」，民生經濟才是現階段對重要的，一起解救受困、受災民眾。

丹娜絲颱風上周襲台重創南台灣，許多縣市派人力前往支援，但先前賴總統赴南部勘災，面對民眾提出希望國軍幫忙請求時，竟脫口「不能什麼都靠國軍」引發爭議，台中市長盧秀燕這幾天致詞也痛批，要災民協尋賴總統、民進黨公職包括立委、議員、里長等，在罷免場看到民進黨人，就叫他們去救災，沒成功不能回來。

市長蔣萬安下午出席藍委羅智強民主學院活動也呼籲，賴總統及中央政府不要再搞政治鬥爭或內耗，大家應全部一起同心來解救、幫助受災的民眾，此時仍在「只搞政治，不辦正事」，強調民生經濟和百姓生活才是最重要，也是政府應該好好處理。

此外，對於上周一北北基桃正常上班上課決策，被封「神」，蔣萬安也說，社群上輿情其實不會太在意，最重要是專業的判斷，當時氣象團隊認為，台北市並未達到停班課標準，且基北北桃的縣市除了桃園少部分山區，也多未達標，因此做成決議，果然如氣象團隊預測，風雨不大，最重要就是堅持專業的判斷。