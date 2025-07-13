快訊

通車後最嚴重事故！高雄輕軌遭貨車衝撞 列車頭凹陷6人送醫

當選5千票、罷免卻要1萬4！陳玉鈴罷免案未通過 藍支持者不滿門檻不合理

救災不見人影！盧秀燕怒批：賴總統、中央官員 「愛台灣說一套做一套」

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天嚴厲批評賴清德總統5天才去台南，而中央政府從行政院長各部長都看不見人，應該協尋一下。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕今天嚴厲批評賴清德總統5天才去台南，而中央政府從行政院長各部長都看不見人，應該協尋一下。記者黃寅／攝影

台中市長盧秀燕今為立委黃健豪反罷免站台時，嚴厲批評賴清德總統5天才去台南，而中央政府從行政院長各部長都看不見人，應該協尋一下。她說，現在應該是駐守在那兒救災，而不是沾醬油一般沾了就回家吹冷氣。政治人物說愛台灣、愛民眾，但一個風災就不見了人，如果是更大的災害，甚或是戰爭來了，恐怕也是早跑得不見人了。

盧秀燕說，政治人物很多人會說我很愛你、我很支持你，會為你全力以赴，但是到時候說一套做一套。南部大水災已一周了，總統去了幾次？她看到好像是一次還是兩次，還被選民罵他第5天才去台南。他自己是台南市長出身的，但第5天才去台南，電視上可以看到選民在嗆總統「白費我投你一輩子，結果你第5天才來，我們家已經超過100小時沒有電了」。

她說，家裡5天沒有電，沒有辦法做菜吃飯，有的連水都沒有，尤其是下了大雨，整個社區淹在水裡。水雖然退了，但是臭氣卻蒸發得讓人受不了，大家怎不會怨嘆？賴總統之前有沒有說很愛台灣？那為什麼不去（台南），不駐守在那裡？

還有，中央部會、經濟部長應該去處理台電的問題、恢復電網，但今天沒有看到有公開行程，不知道他在做什麼？大家協尋一下好不好？嘉義這次災損嚴重，今年沒有柚子可以吃了，因為都落果了，請問農業部長今天在哪裡？協尋一下好不好？內政部長應該要帶領警察、消防、民防救災，但是今天去了哪裡？協尋一下好嗎？還有路都淹掉了要趕快清，交通部長在哪裡？

她說，現在是台中市政府在幫忙清，目前台中市派駐嘉義市50人，帶著山貓和各種大型器材在幫忙清，嘉義縣也去了30人，另外還借給台南市50部發電機。但更嚴重的是，行政院長在哪裡？大家從新聞報導找一找，他到底在哪裡？他們是不是應該像台中市的部隊一樣，已經一個禮拜沒有回來了。他們一大早就開始清理，坐在路邊吃便當，做到很晚才回旅社，已連續一禮拜沒有回家了。

盧秀燕還說，除了台中市，台北市、桃園市也去了，還有很多民間的團隊大家都去了，結果總統、院長、部長在忙些什麼？原來他們都在弄罷免，那些民進黨的黨工全國有1千多人，有去救災嗎？還有些「什麼（青）鳥的」現在正在全台灣環島，有去救災嗎？結果，我們在幫他救災，他卻是在罷免，尤其是公職人員領政府的薪水，現在卻在弄罷免，有去救災嗎？

台中市長盧秀燕（中）今天在為立委黃健豪反罷免站台。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕（中）今天在為立委黃健豪反罷免站台。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕（中）今天在為立委黃健豪反罷免站台。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕（中）今天在為立委黃健豪反罷免站台。記者黃寅／攝影

農業部 賴清德 行政院 罷免 盧秀燕 災損 民進黨

延伸閱讀

曾邀洪孟楷入小內閣！盧秀燕大讚：這麼好的人才不能被罷免

盧秀燕：賴清德捨不得把錢還民眾 卻花16億元在搞罷免

影／王鴻薇反罷免後援會成立 藍營大咖出席力挺

仇恨值高？盧秀燕：徐巧芯是「喜愛值」最高民代 這3點最讚

相關新聞

美對台關稅零消息？批綠談判資訊「蓋牌」 蔣萬安：企圖拖過726

美國對台關稅至今尚未公布，外界預估可能會等到大罷免結束之後，才會公布相關結果，台北市長蔣萬安今出席藍委羅智強「民主學院」...

救災不見人影！盧秀燕怒批：賴總統、中央官員 「愛台灣說一套做一套」

台中市長盧秀燕今為立委黃健豪反罷免站台時，嚴厲批評賴清德總統5天才去台南，而中央政府從行政院長各部長都看不見人，應該協尋...

蕭副總統嘉義勘災 關心養殖漁業慰問第一線台電人員

副總統蕭美琴今天赴嘉義勘災，關心養殖漁業災情，同時慰問在第一線持續搶修的台電人員並贈予慰勉金；她說，政府會持續提供最大的...

丹娜絲颱風重創中南部 出動警大、警專受訓千人支援救災

丹娜絲颱風重創中南部，逢國軍漢光演習難以支援大量人力救災，內政部指示動員在成功嶺受替代役訓練的警察大學、警察專科學校畢業...

Threads頻出現菸品分享文 網路變相廣告不罰不管？

國民黨立委黃健豪接獲民眾陳情，發現社群平台threads上密集出現特定菸商的新款紙菸產品，多是小網紅以產品分享的形式發文，變相對年輕族群宣傳；黃健豪指出，面對這類遊走灰色地帶的網路宣傳活動，衛福部卻是態度消極，形成「查健康食品比查菸品更嚴」的怪象。這種情況， 董氏基金會也看不下去，呼籲應該要開罰。※ 提醒您：抽菸，有礙健康

曾辦京華城案...陳佩琪「恭喜」她升官 曝住家被抄：怕人頭落地

承辦「京華城案」的台北地檢署主任檢察官江貞諭近日獲圈選為高檢署檢察官，台北市前市長柯文哲妻子陳佩琪昨天表示，恭喜在她家威...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。