救災不見人影！盧秀燕怒批：賴總統、中央官員 「愛台灣說一套做一套」

台中市長盧秀燕今為立委黃健豪反罷免站台時，嚴厲批評賴清德總統5天才去台南，而中央政府從行政院長各部長都看不見人，應該協尋一下。她說，現在應該是駐守在那兒救災，而不是沾醬油一般沾了就回家吹冷氣。政治人物說愛台灣、愛民眾，但一個風災就不見了人，如果是更大的災害，甚或是戰爭來了，恐怕也是早跑得不見人了。

盧秀燕說，政治人物很多人會說我很愛你、我很支持你，會為你全力以赴，但是到時候說一套做一套。南部大水災已一周了，總統去了幾次？她看到好像是一次還是兩次，還被選民罵他第5天才去台南。他自己是台南市長出身的，但第5天才去台南，電視上可以看到選民在嗆總統「白費我投你一輩子，結果你第5天才來，我們家已經超過100小時沒有電了」。

她說，家裡5天沒有電，沒有辦法做菜吃飯，有的連水都沒有，尤其是下了大雨，整個社區淹在水裡。水雖然退了，但是臭氣卻蒸發得讓人受不了，大家怎不會怨嘆？賴總統之前有沒有說很愛台灣？那為什麼不去（台南），不駐守在那裡？

還有，中央部會、經濟部長應該去處理台電的問題、恢復電網，但今天沒有看到有公開行程，不知道他在做什麼？大家協尋一下好不好？嘉義這次災損嚴重，今年沒有柚子可以吃了，因為都落果了，請問農業部長今天在哪裡？協尋一下好不好？內政部長應該要帶領警察、消防、民防救災，但是今天去了哪裡？協尋一下好嗎？還有路都淹掉了要趕快清，交通部長在哪裡？

她說，現在是台中市政府在幫忙清，目前台中市派駐嘉義市50人，帶著山貓和各種大型器材在幫忙清，嘉義縣也去了30人，另外還借給台南市50部發電機。但更嚴重的是，行政院長在哪裡？大家從新聞報導找一找，他到底在哪裡？他們是不是應該像台中市的部隊一樣，已經一個禮拜沒有回來了。他們一大早就開始清理，坐在路邊吃便當，做到很晚才回旅社，已連續一禮拜沒有回家了。