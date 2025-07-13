美對台關稅零消息？批綠談判資訊「蓋牌」 蔣萬安：企圖拖過726

美國對台關稅至今尚未公布，外界預估可能會等到大罷免結束之後，才會公布相關結果，台北市長蔣萬安今出席藍委羅智強「民主學院」則強調，台北市雖不是主管機關，但已做好萬全準備，同時呼籲民進黨不要「蓋牌」，應事實公布資訊讓民眾了解談判進度。

蔣萬安指出，雖然關稅結果近期尚未公布，不過民眾都相當關心，中央政府應事實地公布相關談判過程，讓人民有知的權利，包含協議內容、美方談判層級、最終協議法律形式、為爭取合理關稅所做的努力，以及針對台灣出口導向產業和受衝擊人員的應對措施。

蔣說，日本、巴西等國官員都努力公開資訊，讓民眾知道相關進度，但台灣政府仍不願透露任何關稅談判訊息，企圖想拖到726大罷免之後，避免因關稅影響大罷免。

蔣強調，雖然中央未公布資訊，但作為首都的台北市已做好萬全準備，也時刻監測相關輿情，目前產發局已收到許多融資、補貼申請，財政局也有收到許多中小企業申請地方稅延期或分期納稅，相關對策也正逐步研議中，更規畫於九月舉辦一場「美國商品會」，邀請美國的姐妹市及在台北設有辦事處的友好團體和美國企業參加，提供平台讓台灣企業採購美國產品或商品，促進交流。